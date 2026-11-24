La Franklin ha un nuovo presidente
Già alla guida dell'ateneo di Sorengo ad interim da febbraio, il filosofo e docente Mills porta con sé oltre 30 anni di esperienza accademica. Tra le priorità del mandato, il rafforzamento della formazione internazionale e dei legami con il Ticino.
SORENGO - David M. Mills è il nuovo presidente di Franklin Switzerland. Il consiglio di amministrazione dell'università ha ufficializzato la sua nomina, effettiva dal 4 novembre 2026. Mills, sesto presidente dell'istituzione, ricopriva già la carica ad interim dallo scorso febbraio, dopo essere entrato a Franklin nell'agosto 2023 come responsabile degli affari accademici (Dean of Academic Affairs).
Un'esperienza trentennale nel mondo universitario
Filosofo e docente, Mills vanta oltre 30 anni di esperienza nell'istruzione superiore. Si è laureato in Matematica alla Cedarville University, in Ohio, e ha conseguito un dottorato in Filosofia alla Pennsylvania State University.
Prima del suo arrivo in Ticino, ha insegnato Filosofia per quasi vent'anni alla Cedarville University, dirigendone per 13 anni l'Honors Program, un percorso accademico di approfondimento. Ha poi lavorato al Champlain College di Burlington, nel Vermont, come Dean of the Core Division e Dean of International Education.
In questi ruoli ha coordinato circa 60 docenti, supervisionato le sedi di Dublino e Montréal e guidato un progetto quinquennale di revisione del programma di formazione generale.
Il lavoro svolto a Franklin
Dal suo ingresso nell'università di Sorengo, Mills ha seguito diversi cambiamenti accademici. Come Dean of Academic Affairs ha guidato l'integrazione delle quattro divisioni di Franklin in un unico corpo docente, dopo un voto unanime della facoltà.
Ha inoltre lavorato per allineare i processi di sviluppo e valutazione del personale accademico agli standard universitari svizzeri e ai criteri del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.
In collaborazione con docenti, studenti ed ex studenti, ha contribuito a definire i nuovi obiettivi formativi dei programmi di Bachelor e le competenze attese dai laureati. Ha anche coordinato le revisioni intermedie dei processi di accreditamento dell'ateneo presso gli enti di riferimento statunitense e svizzero.
«Dal mio arrivo a Lugano nel 2023, in qualità di Dean of Academic Affairs, ho compreso rapidamente ciò che rende Franklin un’istituzione unica. Ricordo ancora il mio primo seminario Honors, durante il quale gli studenti portavano nelle discussioni prospettive influenzate da esperienze culturali e personali profondamente diverse. È stato un esempio concreto di ciò che un’educazione internazionale basata sulle arti liberali può offrire al suo meglio. Quell’esperienza è rimasta con me e continua a influenzare il mio modo di comprendere questa istituzione e le sue potenzialità».
Il nuovo presidente ha poi sottolineato il legame con gli ex studenti, indicando nella continuità di questa esperienza una delle responsabilità del suo mandato.
«Gli ex studenti mi raccontano spesso che Franklin ha cambiato la loro vita. L’ho sentito dire da laureati degli anni Settanta così come da studenti che hanno concluso il loro percorso la scorsa primavera. La mia responsabilità, oggi, è fare in modo che anche gli studenti che arriveranno il prossimo anno, e quelli che arriveranno tra vent'anni, possano dire lo stesso».
La fiducia del consiglio di amministrazione
La conferma di Mills è stata accolta favorevolmente dal presidente del consiglio di amministrazione, Paul Lowerre, che ha elogiato il lavoro svolto nella gestione accademica e durante la presidenza ad interim.
«La responsabilità più importante di un Consiglio di amministrazione è scegliere il proprio Presidente e, in Dave, abbiamo trovato una persona la cui capacità di leadership è già stata messa alla prova e dimostrata. Nel ruolo di Dean ha rafforzato l’esperienza accademica che caratterizza Franklin. Come Presidente ad interim, ha garantito stabilità all’istituzione, consolidato le nostre collaborazioni e rafforzato il legame con la nostra comunità su entrambe le sponde dell’Atlantico. Ha conquistato la fiducia dei membri del Consiglio, dei docenti, del personale e degli studenti, e siamo orgogliosi di affidargli il futuro di Franklin».
Le priorità: formazione internazionale e legami con il Ticino
Il mandato di Mills punterà sul rinnovamento e sullo sviluppo a lungo termine di Franklin Switzerland. Tra le priorità figurano una maggiore partecipazione alla vita accademica, il rafforzamento delle relazioni tra studenti e docenti e il mantenimento dell'Academic Travel, il programma di viaggi di studio centrale nell'offerta formativa dell'ateneo.
La nuova presidenza intende inoltre rafforzare i legami tra la formazione interdisciplinare nelle arti liberali proposta da Franklin e il contesto professionale, culturale e civico del Ticino.
La strategia comprende infine l'attenzione alla solidità finanziaria dell'università, ritenuta necessaria per garantire la continuità dell'offerta formativa alle future generazioni di studenti.