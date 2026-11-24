La fiducia del consiglio di amministrazione

La conferma di Mills è stata accolta favorevolmente dal presidente del consiglio di amministrazione, Paul Lowerre, che ha elogiato il lavoro svolto nella gestione accademica e durante la presidenza ad interim.

«La responsabilità più importante di un Consiglio di amministrazione è scegliere il proprio Presidente e, in Dave, abbiamo trovato una persona la cui capacità di leadership è già stata messa alla prova e dimostrata. Nel ruolo di Dean ha rafforzato l’esperienza accademica che caratterizza Franklin. Come Presidente ad interim, ha garantito stabilità all’istituzione, consolidato le nostre collaborazioni e rafforzato il legame con la nostra comunità su entrambe le sponde dell’Atlantico. Ha conquistato la fiducia dei membri del Consiglio, dei docenti, del personale e degli studenti, e siamo orgogliosi di affidargli il futuro di Franklin».