Devastare Lugano nei panni di un cinghialone del Brè (o del Ceresiosauro)
La trovata spiritosa del browser game gratuito “Schweiz Bebt” sta riscuotendo un discreto successo Oltregottardo. Ecco di che si tratta.
Il videogioco amatoriale (e via browser) “Schweiz Bebt” (la Svizzera Trema), stando a quanto riportato da 20 Minuten, sta generando un certo furore: permette di distruggere case e palazzi delle città svizzere più famose.
Non siamo certo di fronte a un “GTA VI”, ma il gioco offre comunque il suo grado di catarsi, permettendo di navigare spazi conosciuti, facendo disastri, nei panni di un avatar colossale sopra le righe e ispirato alle tradizioni delle diverse città. Inoltre è assolutamente gratuito e lo trovate online su www.beben.ch.
Nel caso di Lugano, la scelta è particolarmente spiritosa: si va dallo Spallone di Gandria passando per una vecchina con la gerla sulle spalle fino a un malmostoso cinghiale del Brè, un cigno svolazzante e... un Ceresiosauro. Ognuno di loro ha le sue abilità e peculiarità.
Il terreno esplorabile dai nostri giganti è piuttosto vasto e arriva fino al Ponte Diga (Bissone compresa) e Agno. Verso nord si arriva al massimo all'altezza di Manno/Comano. Il San Salvatore e il Brè sono entrambi scalabili.
Per realizzare il tutto, lo sviluppatore indipendente che risponde al soprannome di Kloti ha sfruttato la piattaforma aperta OpenStreetMap e i dati dei portali ufficiali della Confederazione.
«Le pendenze sono state disegnate 1.5 volte più ripide di quel che sono davvero, il Cassarate, il Vedeggio e i vari rigagnoli sono semplicemente disegnati e non contengono acqua, le funicolari e le ferrovie non hanno convogli e i colori delle facciate degli edifici sono pura speculazione», puntualizza.