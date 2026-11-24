Locarno vuole diventare Città creativa UNESCO per il cinema
Locarno coinvolge cittadini e istituzioni per una candidatura partecipata alla rete delle Città Creative UNESCO.
LOCARNO - Locarno punta a entrare nella Rete delle Città Creative UNESCO per il Cinema. E per costruire la propria candidatura vuole coinvolgere anche la popolazione. Martedì 1° dicembre, alle 20, il PalaCinema ospiterà una serata pubblica durante la quale saranno presentati il progetto e i suoi obiettivi. Al termine dell'incontro, a entrata libera, sarà lanciato un sondaggio aperto a tutti per raccogliere idee, proposte e aspettative sul futuro della città.
Un primato svizzero
Locarno è l'unica città svizzera selezionata dalla Commissione svizzera per l'UNESCO come candidata nazionale alla Rete nel 2027, nell'ambito del cinema. Istituita nel 2004, la Rete delle Città Creative riunisce oggi 408 città di oltre cento Paesi, suddivise in otto settori creativi. Di queste, trenta sono riconosciute per il cinema.
In Svizzera ne fanno già parte Friborgo, per la gastronomia, e Montreux, per la musica, entrambe dal 2023. Se la candidatura andasse a buon fine, Locarno diventerebbe la terza città svizzera a ottenere il riconoscimento e la prima nel settore cinematografico.
Un 2027 simbolico
La Città intende presentare il dossier nella primavera del 2027, un anno particolarmente significativo per Locarno: il Locarno Film Festival festeggerà infatti la sua 80esima edizione, mentre il PalaCinema celebrerà i primi dieci anni di attività.
Il motto scelto per la candidatura è «Small city, global impact», ovvero piccola città, impatto globale. L'obiettivo è sfruttare la notorietà internazionale del Festival per rafforzare lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio durante tutto l'anno, creando nuove opportunità di formazione e lavoro per i giovani e rendendo il cinema sempre più presente nella vita cittadina.
«Locarno è una piccola città con una proiezione internazionale rara. La candidatura UNESCO è l'occasione per consolidare questa sua vocazione, creare nuove opportunità e fare sempre più del cinema un motore di sviluppo culturale, socio-economico e territoriale della Città», sottolinea il sindaco Nicola Pini.
Il progetto, aggiunge il sindaco, deve contribuire a valorizzare la creatività e ad affrontare le trasformazioni legate alla digitalizzazione. Ma soprattutto deve essere condiviso: «Questa candidatura, e più in generale questa Città, vogliamo costruirla insieme alla popolazione».
Una serata per presentare il progetto
L'appuntamento del 1° dicembre servirà a illustrare i contenuti della candidatura e le prossime tappe del percorso. È previsto anche un confronto con i rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte: Locarno Film Festival, PalaCinema Locarno SA, CISA - Conservatorio internazionale di scienze audiovisive, Ticino Film Commission e RSI.
Il dibattito sarà moderato da Sandy Altermatt, moderatrice culturale della RSI, mentre le conclusioni saranno affidate a Marco Solari, cittadino onorario di Locarno ed ex presidente del Locarno Film Festival.
Un sondaggio aperto a tutti
La partecipazione della popolazione rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. Al termine della serata sarà infatti pubblicato, sul sito www.locarno.ch/cityoffilm, un sondaggio aperto non soltanto a chi vive a Locarno, ma anche ai residenti nel resto della Svizzera e all'estero.
L'obiettivo è raccogliere suggerimenti su come dovrebbe svilupparsi Locarno come Città del Cinema e su quale contributo ciascuno potrebbe offrire a questo percorso.
«Vogliamo che questa candidatura sia davvero l'espressione del fermento culturale e creativo del nostro territorio», spiega Nancy Lunghi, capa del Dicastero Socialità, Giovani e Cultura. «Per questo, dopo la serata, apriremo un sondaggio pubblico, chiedendo alle cittadine e ai cittadini che cosa si augurano per Locarno come Città del Cinema e come vorrebbero contribuire».
Le risposte raccolte serviranno a definire il piano d'azione quadriennale e a completare il dossier di candidatura che sarà presentato all'UNESCO, a Parigi, nel corso del 2027.