LOCARNO - Locarno punta a entrare nella Rete delle Città Creative UNESCO per il Cinema. E per costruire la propria candidatura vuole coinvolgere anche la popolazione. Martedì 1° dicembre, alle 20, il PalaCinema ospiterà una serata pubblica durante la quale saranno presentati il progetto e i suoi obiettivi. Al termine dell'incontro, a entrata libera, sarà lanciato un sondaggio aperto a tutti per raccogliere idee, proposte e aspettative sul futuro della città.