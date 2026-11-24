Tra ghiacci e leggende: le fiabe inuit a Muzzano
Un viaggio tra miti e narrazioni artiche in una serata dedicata a queste tradizioni.
Un viaggio tra miti e narrazioni artiche in una serata dedicata a queste tradizioni.
MUZZANO - Come ogni anno ormai da trent'anni, la Società svizzera delle Fiabe - Sezione della Svizzera italiana, organizza nel mese di dicembre una serata dedicata alla conoscenza e all'ascolto delle fiabe del mondo.
Quest'anno, dopo la conferenza svoltasi a maggio, l'evento si terrà il 9 dicembre a Muzzano, nella Sala multiuso del Comune di Muzzano, in Via alla Selva 5, alle 20.30.
La serata, seguendo la consueta struttura, prevede una breve introduzione teorica sulle fiabe trattate e poi una parte dedicata alla narrazione, con intermezzi musicali, per terminare con un rinfresco ispirato al paese oggetto della serata.
Immaginiamo una terra dove il buio più assoluto dura per intere settimane, alternato a una luce che abbaglia per giorni e giorni senza lasciare tregua. Una terra che sembra estendersi all'infinito, sempre uguale, dove per orientarsi bisogna conoscere le stelle, le coste frastagliate del ghiaccio e i mucchi di neve modellati continuamente dai soffi del vento.
La terra degli Inuit si estende dalla Groenlandia all'Alaska e, in Asia, all’estremità della penisola dei Ciukci. Oggi questo popolo conta meno di 100.000 individui, ma i suoi antenati hanno iniziato ad abitare nell'Artico migliaia di anni fa.
Non meraviglia che gli Inuit, per sopravvivere in un ambiente così ostile, con la continua minaccia della fame e del freddo, in uno dei climi più estremi del pianeta, abbiano sviluppato una serie di credenze e riti legati alla loro attività di sussistenza.
La fonte di sopravvivenza era la caccia, prevalentemente a balene, foche, trichechi e caribù, e il rapporto con gli animali era regolato da rigide regole finalizzate a rispettare il loro spirito.
L'animale, che donava spontaneamente la propria vita per permettere agli Inuit di nutrirsi, andava infatti onorato e ringraziato, perché la sua anima era la stessa che condividevano tutte le creature della terra: persone, animali, piante, ma anche laghi, rocce e montagne, molti dei quali sono anche protagonisti delle leggende inuit.
Durante la serata, si scopriranno le loro storie, che si presentano più sotto forma di miti ancora pulsanti che di fiabe o favole della buonanotte. Racconti che ci riportano in una sorta di alba del mondo, quando l'uomo vedeva ogni cosa animata e dotata di una dignità da non profanare.
Questi racconti, spesso crudi e senza un vero e proprio finale, possono essere di insegnamento anche per l'uomo odierno, dominato da una visione materialista (per non parlare di alcune derive ancora più gravi a cui stiamo assistendo), che si esporrà prima o poi alle vendette della natura.
L'evento, realizzato con il sostegno del Dicastero Cultura del Comune di Sorengo e del Comune di Muzzano, è a ingresso libero. Segue rinfresco.
Nel parcheggio principale, vicino alla Sala multiuso, il numero dei posti è limitato. È possibile utilizzare il parcheggio del Cimitero di Muzzano, che dista 10 minuti di cammino dal luogo della conferenza. Lo si raggiunge proseguendo su Via Ciusaretta.