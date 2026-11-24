Gli Enti di soccorso in visita alla Scuola di Torricella-Taverne
Polizia, pompieri, Croce Verde, Soccorso Alpino e Protezione Civile hanno spiegato e fatto toccare con mano le loro attività agli allievi dell’Istituto
TORRICELLA-TAVERNE - È stata una mattinata diversa, quella di mercoledì 18 novembre, per le allieve e gli allievi dell’istituto scolastico di Torricella-Taverne, che hanno avuto l’occasione di toccare con mano gli Enti di soccorso. Dando seguito a un’iniziativa del direttore Edy Zellweger, Polizia del Vedeggio, sezione cinofila della Polizia cantonale, Pompieri di Lugano, Croce Verde, Soccorso Alpino Ticino Sezione 9.06 e Protezione Civile Regione Lugano Campagna si sono fatte trovare sul piazzale delle Elementari in via Traversee e hanno preparato brevi dimostrazioni dei loro servizi ai bambini di terza, quarta e quinta elementare. Ma anche i più piccoli, e chi frequenta la scuola dell’infanzia, hanno potuto girovagare fra i macchinari. “Ho visto bambini con un sorriso da un orecchio all’altro e gli occhi pieni di meraviglia”, ha detto Zellweger al termine delle attività. Un’esperienza positiva che spera di poter ripetere anche nei prossimi anni.
Lo spunto per l’iniziativa, come detto, viene da Zellweger, che ha un’esperienza pregressa nel settore, in particolare in qualità di vicepresidente del Gruppo regionale ticinese di REDOG, associazione che si occupa della ricerca di dispersi con i cani. “Ho partecipato a giornate simili organizzate nelle scuole in valle di Blenio e volevo provare a riproporle anche a Torricella-Taverne perché mi sono sembrate arricchenti e interessanti per tutti i coinvolti”. L’organizzazione della prima edizione “luganese” ha richiesto circa un anno ed è partita da una presa di contatto con la Polizia del Vedeggio, di cui Torricella-Taverne è Comune sede. Man mano, gli altri Enti d’intervento hanno anch’essi messo con entusiasmo a disposizione la loro esperienza e il loro tempo.
Il risultato è stata la mattinata di mercoledì. Le cinque classi di terza, quarta e quinta, accompagnate dai loro docenti, hanno ricevuto un’infarinatura riguardo agli scopi e al funzionamento degli Enti di soccorso, e soprattutto hanno potuto sperimentare e vivere le loro attività tramite dei brevi esercizi pensati appositamente per loro. Ad esempio la Protezione Civile ha approntato tre postazioni. Nella prima i bambini hanno potuto spostare con le loro mani un fuoristrada da due tonnellate grazie a un tirfor (un argano manuale a fune passante), nella seconda hanno giocato a battaglia navale utilizzando le radio (imparandone così il funzionamento), e nella terza hanno alzato un furgono usando cuscini gonfiabili di sollevamento. Il Soccorso Alpino ha dimostrato come si esegue un salvataggio su un terreno in pendenza (e qualche bambino particolarmente coraggioso si è prestato a fare la “vittima” e a farsi soccorrere), la Croce Verde ha mostrato le sue attività di soccorso aiutandosi con grandi pupazzi a forma d’orsetto, gli agenti della cinofila hanno messo i loro cani alla ricerca di qualche piccolo volontario e i Pompieri hanno mostrato il funzionamento della loro autobotte: “Facci vedere le luci!” è stato un leitmotiv della giornata.
All’interno dell’Istituto scolastico la mattinata è stata anche un’occasione per i docenti per sviluppare, se lo vorranno, quanto visto e sperimentato nel loro insegnamento. Il pomeriggio, inoltre, è stato a loro dedicato, con un momento di formazione eseguito dai Pompieri che ha rinfrescato i comportamenti da tenere in caso d’incendio, un tema quanto mai attuale dopo la tragedia di Crans-Montana. L’intenzione di Zellweger, come accennato, è quella di riproporre la formula anche nei prossimi anni, e le premesse date da questa prima edizione sembrano buone.
Basti al proposito questa battuta colta al volo al momento di rientrare a casa: “Mamma, ho scoperto il mestiere che voglio fare da grande”.