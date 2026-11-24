Il risultato è stata la mattinata di mercoledì. Le cinque classi di terza, quarta e quinta, accompagnate dai loro docenti, hanno ricevuto un’infarinatura riguardo agli scopi e al funzionamento degli Enti di soccorso, e soprattutto hanno potuto sperimentare e vivere le loro attività tramite dei brevi esercizi pensati appositamente per loro. Ad esempio la Protezione Civile ha approntato tre postazioni. Nella prima i bambini hanno potuto spostare con le loro mani un fuoristrada da due tonnellate grazie a un tirfor (un argano manuale a fune passante), nella seconda hanno giocato a battaglia navale utilizzando le radio (imparandone così il funzionamento), e nella terza hanno alzato un furgono usando cuscini gonfiabili di sollevamento. Il Soccorso Alpino ha dimostrato come si esegue un salvataggio su un terreno in pendenza (e qualche bambino particolarmente coraggioso si è prestato a fare la “vittima” e a farsi soccorrere), la Croce Verde ha mostrato le sue attività di soccorso aiutandosi con grandi pupazzi a forma d’orsetto, gli agenti della cinofila hanno messo i loro cani alla ricerca di qualche piccolo volontario e i Pompieri hanno mostrato il funzionamento della loro autobotte: “Facci vedere le luci!” è stato un leitmotiv della giornata.

All’interno dell’Istituto scolastico la mattinata è stata anche un’occasione per i docenti per sviluppare, se lo vorranno, quanto visto e sperimentato nel loro insegnamento. Il pomeriggio, inoltre, è stato a loro dedicato, con un momento di formazione eseguito dai Pompieri che ha rinfrescato i comportamenti da tenere in caso d’incendio, un tema quanto mai attuale dopo la tragedia di Crans-Montana. L’intenzione di Zellweger, come accennato, è quella di riproporre la formula anche nei prossimi anni, e le premesse date da questa prima edizione sembrano buone.