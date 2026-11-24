BELLINZONA - Con 50 voti, al primo turno, il Parlamento ha eletto la nuova procuratrice pubblica. Si tratta di Deborah Gobbi (area Centro), avvocata e presidente dell'Autorità regionale di protezione 10. La nomina arriva dopo il passaggio della pp Raffaella Rigamonti (anche lei di area centrista) alla carica di giudice del Tribunale d’Appello. Gli altri due nomi in lista erano Barbara Pezzati e Filippo Pfister.