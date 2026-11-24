Deborah Gobbi è la nuova procuratrice pubblica
Eletto anche il pretore di Vallemaggia: è Mattia Pontarolo
BELLINZONA - Con 50 voti, al primo turno, il Parlamento ha eletto la nuova procuratrice pubblica. Si tratta di Deborah Gobbi (area Centro), avvocata e presidente dell'Autorità regionale di protezione 10. La nomina arriva dopo il passaggio della pp Raffaella Rigamonti (anche lei di area centrista) alla carica di giudice del Tribunale d’Appello. Gli altri due nomi in lista erano Barbara Pezzati e Filippo Pfister.
Con 50 voti (sempre al primo turno) Mattia Pontarolo (area Centro), avvocato e giudice federale a tempo parziale, è stato nominato pretore di Vallemaggia. Subentra a Petra Vanoni (area PLR), eletta l’8 giugno pretore penale sempre dal Gran Consiglio.
In entrambi i casi, l’aula ha accolto le indicazioni della commissione Giustizia e diritti