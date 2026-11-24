Nuove pensiline per bici e moto alla stazione FFS
Aumenta la disponibilità di posti, migliora anche la sicurezza
STABIO - Sono terminati i lavori di riqualifica dei posteggi per biciclette e motociclette alla stazione FFS di Stabio. L'intervento, realizzato grazie alla collaborazione e al cofinanziamento tra il Comune di Stabio e le FFS SA, interessa entrambi i versanti della stazione.
Le nuove infrastrutture offrono complessivamente spazio per 52 biciclette, con uno stallo aggiuntivo riservato a una cargo bike, e per 50 motociclette. Rispetto alla situazione precedente migliora anche la sicurezza: ora è possibile assicurare il telaio delle biciclette.
L'obiettivo, spiega il Comune, è offrire posteggi più sicuri, funzionali e coperti, rafforzando in particolare l'attrattività della combinazione bicicletta-treno per chi raggiunge quotidianamente la stazione e prosegue il proprio tragitto con il trasporto pubblico.
L'intervento si inserisce nella politica comunale di promozione della mobilità sostenibile e intermodale, che combina il potenziamento delle infrastrutture con misure di sostegno e incentivi finanziari a favore di forme di trasporto meno inquinanti. In un territorio fortemente interessato dai flussi di traffico legati agli spostamenti casa-lavoro, sottolinea il Comune, favorire l'accesso alla ferrovia in bicicletta significa contribuire concretamente alla riduzione del traffico motorizzato e delle emissioni.
In linea con gli obiettivi di Città dell'energia, entrambe le nuove pensiline integrano mobilità ed energia rinnovabile: l'illuminazione è alimentata dal sistema fotovoltaico integrato Solar Tower. Una soluzione coerente con il percorso intrapreso da Stabio nella valorizzazione dell'energia solare: oggi la potenza fotovoltaica installata nel Comune è di circa 2500 watt per abitante, circa tre volte la media svizzera.
Le aree circostanti saranno prossimamente oggetto di interventi di valorizzazione del verde urbano e della biodiversità, inserendo il miglioramento dell'infrastruttura di mobilità in un più ampio percorso di riqualificazione degli spazi pubblici.