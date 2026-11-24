L'obiettivo, spiega il Comune, è offrire posteggi più sicuri, funzionali e coperti, rafforzando in particolare l'attrattività della combinazione bicicletta-treno per chi raggiunge quotidianamente la stazione e prosegue il proprio tragitto con il trasporto pubblico.

L'intervento si inserisce nella politica comunale di promozione della mobilità sostenibile e intermodale, che combina il potenziamento delle infrastrutture con misure di sostegno e incentivi finanziari a favore di forme di trasporto meno inquinanti. In un territorio fortemente interessato dai flussi di traffico legati agli spostamenti casa-lavoro, sottolinea il Comune, favorire l'accesso alla ferrovia in bicicletta significa contribuire concretamente alla riduzione del traffico motorizzato e delle emissioni.