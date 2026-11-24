«Lavorano, ma non riescono a vivere»
La povertà nascosta colpisce soprattutto persone sole e famiglie monoparentali, con un forte incremento dei sussidi e delle donazioni nel 2025-2026. Il bilancio del Soccorso d'inverno.
LUGANO - Persone che lavorano ma non guadagnano abbastanza per vivere dignitosamente. Famiglie che faticano a pagare l'affitto, le bollette o le cure dentarie. Genitori soli che devono scegliere quali spese affrontare e a quali rinunciare. È il volto della povertà nascosta in Ticino, una realtà che emerge dal rapporto annuale 2025-2026 del Soccorso d'inverno.
Nell'ultimo esercizio l'associazione ha aiutato 1'382 persone, tra cui 353 bambini e 1'029 adulti, appartenenti a 415 nuclei familiari. Complessivamente sono state gestite 688 richieste di assistenza, delle quali 517 approvate, per un totale di 791'521 franchi di sussidi erogati. Una cifra in aumento di circa 76'000 franchi rispetto all'anno precedente, pari a una crescita del 10,7%.
Tre richieste su quattro da persone sole e famiglie monoparentali
A colpire è soprattutto il profilo di chi si rivolge all'associazione. Il 45% delle richieste proviene da persone sole, mentre il 30% riguarda famiglie monoparentali. Insieme rappresentano dunque il 75% delle domande di sostegno. Seguono le famiglie con due genitori (19%) e le coppie senza figli (6%).
Una fotografia delle difficoltà economiche che attraversano il Cantone, dove il costo dell'alloggio, le spese sanitarie, i prezzi dell'energia e salari inferiori alla media nazionale possono mettere in difficoltà anche chi dispone di un reddito da lavoro.
Il fenomeno era già stato richiamato dalla direttrice del Soccorso d'inverno Ticino, Paola Eicher-Pellegrini, durante la quarta conferenza dedicata alla povertà, svoltasi in ottobre a Lugano. Secondo i dati da lei citati, in Ticino circa 59'000 persone, pari al 16% della popolazione, vivono sotto la soglia di povertà nonostante i trasferimenti sociali. Un ulteriore 23% si trova appena al di sopra di questa soglia.
«Particolarmente preoccupante è il fenomeno dei working poor: migliaia di lavoratrici e lavoratori che, pur avendo un impiego, non dispongono di un reddito sufficiente per coprire i bisogni essenziali propri e della propria famiglia», ha sottolineato Eicher-Pellegrini.
Dall'affitto alle cure dentarie: gli aiuti concreti
Gli interventi del Soccorso d'inverno riguardano soprattutto necessità immediate. Si va dal pagamento degli arretrati dell'affitto alle bollette dell'elettricità, dalle spese mediche non coperte dall'assicurazione di base alle cure dentarie, fino all'acquisto di generi alimentari, vestiti e beni essenziali per la casa.
L'obiettivo non è sostituire gli aiuti pubblici, ma intervenire nelle situazioni in cui questi non arrivano, giungono troppo tardi oppure risultano insufficienti. Le richieste vengono valutate secondo criteri di necessità e sussidiarietà, privilegiando gli interventi in grado di risolvere un'emergenza economica.
Accanto al sostegno finanziario diretto, l'associazione porta avanti anche il programma Empowerment, destinato ai bambini e ai ragazzi di famiglie economicamente svantaggiate. Attraverso il finanziamento di attività sportive e culturali, il progetto punta a garantire loro opportunità di crescita e partecipazione, contrastando il rischio di emarginazione sociale.
Donazioni in crescita del 21%
Se aumentano gli aiuti erogati, crescono anche le risorse raccolte. Nell'esercizio 2025-2026, donazioni e contributi hanno raggiunto complessivamente 1'098'386 franchi, contro i 906'350 dell'anno precedente. L'incremento supera i 192'000 franchi, pari al 21,2%.
In particolare, le donazioni libere sono passate da 369'891 a 576'530 franchi, mentre quelle destinate a progetti specifici hanno superato i 440'000 franchi. I contributi del Cantone, dei Comuni e di altri soggetti ammontano complessivamente a circa 81'000 franchi.
Tra i gesti di solidarietà ricordati nel rapporto figura quello di un donatore anonimo, che ha regalato all'associazione un libretto di risparmio del valore di 50'000 franchi. Un contributo importante è arrivato anche dal Soccorso d'inverno svizzero, che ha messo a disposizione della sezione ticinese 375'176 franchi in risorse finanziarie, oltre ad aiuti materiali per un valore superiore a 48'000 franchi.
Nelle scorse settimane l'associazione ha inoltre rinnovato il proprio appello alla popolazione attraverso la tradizionale «Colletta Stella», inviando alle economie domestiche del Cantone una richiesta di sostegno per garantire la continuità degli interventi.
Marco Chiesa: «La povertà può essere invisibile»
Nel suo messaggio allegato al rendiconto, il presidente del Soccorso d'inverno Ticino, Marco Chiesa, richiama l'attenzione su una forma di disagio economico che spesso sfugge agli sguardi.
«In Ticino la povertà ha spesso questo secondo volto. È discreta, silenziosa. Può nascondersi dietro una vita apparentemente normale: una persona che ha sempre lavorato, una famiglia che improvvisamente non riesce più a pagare tutte le fatture, una madre o un padre che rinuncia a qualcosa perché ai figli non manchi l'essenziale».
Da qui l'appello a non dimenticare chi vive queste situazioni, anche quando non sono immediatamente riconoscibili. «La povertà può essere invisibile. La nostra solidarietà non deve esserlo», conclude Chiesa.