In particolare, le donazioni libere sono passate da 369'891 a 576'530 franchi, mentre quelle destinate a progetti specifici hanno superato i 440'000 franchi. I contributi del Cantone, dei Comuni e di altri soggetti ammontano complessivamente a circa 81'000 franchi.

Tra i gesti di solidarietà ricordati nel rapporto figura quello di un donatore anonimo, che ha regalato all'associazione un libretto di risparmio del valore di 50'000 franchi. Un contributo importante è arrivato anche dal Soccorso d'inverno svizzero, che ha messo a disposizione della sezione ticinese 375'176 franchi in risorse finanziarie, oltre ad aiuti materiali per un valore superiore a 48'000 franchi.