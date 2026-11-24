Il volontariato, sottolinea la Città, costituisce una risorsa fondamentale per Lugano e contribuisce in modo significativo alla qualità di vita della comunità. Grazie all'impegno quotidiano delle volontarie e dei volontari, il tessuto sociale e associativo cittadino si arricchisce di iniziative e attività in ambito sociale, ambientale, culturale e sportivo. Senza questo contributo, in numerosi ambiti della vita cittadina non sarebbe possibile garantire la stessa capillarità e continuità dei servizi a favore della popolazione.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti dallo spettacolo "GardiZero" dell'artista Gardi Hutter. Al termine sarà offerta una bicchierata, pensata come occasione di incontro e convivialità tra i volontari delle diverse realtà associative del territorio.