Lugano ringrazia i suoi volontari
Serata il 14 dicembre al Palazzo dei Congressi, aperte le iscrizioni
LUGANO - La Città di Lugano invita le volontarie e i volontari attivi sul territorio cittadino alla tradizionale serata di ringraziamento, in programma lunedì 14 dicembre alle 19.45 nella sala A del Palazzo dei Congressi.
Quest'anno l'appuntamento si svolge eccezionalmente in una data diversa dal consueto 5 dicembre, giorno in cui ricorre la Giornata internazionale del volontariato. L'evento, organizzato dalla Città, chiude l'Anno internazionale del volontariato per lo sviluppo sostenibile 2026 e vuole esprimere gratitudine a tutte le persone che dedicano parte del proprio tempo e delle proprie competenze al servizio della collettività.
Il volontariato, sottolinea la Città, costituisce una risorsa fondamentale per Lugano e contribuisce in modo significativo alla qualità di vita della comunità. Grazie all'impegno quotidiano delle volontarie e dei volontari, il tessuto sociale e associativo cittadino si arricchisce di iniziative e attività in ambito sociale, ambientale, culturale e sportivo. Senza questo contributo, in numerosi ambiti della vita cittadina non sarebbe possibile garantire la stessa capillarità e continuità dei servizi a favore della popolazione.
La serata si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti dallo spettacolo "GardiZero" dell'artista Gardi Hutter. Al termine sarà offerta una bicchierata, pensata come occasione di incontro e convivialità tra i volontari delle diverse realtà associative del territorio.
Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 7 dicembre e vanno effettuate tramite la pagina dedicata sul sito della Città: www.lugano.ch/seratavolontari.