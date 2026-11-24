Viveva di espedienti

Sono solo alcuni degli episodi e degli aneddoti che riguardano il 50enne che sabato sera in Via Guisan ha investito un ragazzo senza probabilmente nemmeno rendersene conto. I suoi conoscenti raccontano che la sua auto era solita sbattere qua e là quando si trovava in stato di ebbrezza.

Padre di due figlie, con cui non riusciva ad avere un rapporto, l'uomo da tempo stava vivendo di espedienti e in uno stato depressivo costante. Non riusciva a ritrovare un lavoro, proprio anche a causa del suo problema con l'alcol. Un problema che a Biasca tutti conoscevano. E che purtroppo oggi genera rimorsi, rabbia e tanti dubbi.