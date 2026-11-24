Recidivo e consumato dall'alcol: è lui l'uomo che ha investito il 14enne
Il 50enne aveva diversi precedenti. La patente di guida gli era già saltata altre volte. La famiglia aveva tentato invano di aiutarlo, chiedendo anche un ricovero coatto.
Il 50enne aveva diversi precedenti. La patente di guida gli era già saltata altre volte. La famiglia aveva tentato invano di aiutarlo, chiedendo anche un ricovero coatto.
BIASCA - C'è una domanda che molti si fanno a Biasca dopo il tragico incidente di sabato sera costato la vita a un ragazzo di 14 anni. Perché l'uomo che guidava l'auto che lo ha urtato aveva ancora la patente? Il 50enne, stando a informazioni raccolte da Ticinonline, avrebbe avuto diversi precedenti.
Non solo. Aveva il vizio dell'alcol. E anche sabato sera aveva bevuto. Tanto che il tasso alcolemico riscontrato dagli inquirenti dopo averlo fermato sarebbe stato decisamente alto.
Tentativi vani
Dietro il dramma che ha sconvolto Biasca c'è la storia triste di un uomo che non voleva farsi aiutare seriamente. Vani i tentativi dei suoi famigliari che le avevano tentate tutte per cercare di fargli ritrovare un po' di equilibrio e di serenità.
Il 50enne di origini italiane aveva lavorato a lungo come idraulico. Poi un lento e inesorabile declino. Una parabola discendente segnata anche dalla separazione dalla moglie e dalla morte del padre. Da circa quattro anni viveva in una sorta di limbo. Con le sue giornate scandite dal consumo di alcolici e a volte di canapa. Vizi che purtroppo, secondo chi lo conosce bene, aveva già in gioventù.
Ultimi anni da incubo
La licenza di condurre gli era stata ritirata più volte. Un paio anche negli ultimi anni.
Nel 2022 l'uomo, sempre in preda all'alcol, era andato a sbattere con la sua auto contro un bus di linea a Biasca. Qualche tempo più tardi aveva travolto la segnaletica stradale lungo la strada cantonale che da Lodrino porta a Iragna. Lo scorso anno, sempre a Biasca, era stato protagonista di un grosso pestaggio iniziato nei pressi di un locale pubblico e conclusosi al suo domicilio.
Per lui i famigliari avevano chiesto un ricovero coatto. Senza ricevere risposte positive. Inutile anche il tentativo di farlo seguire da uno psichiatra. L'uomo temeva che a causa dei farmaci che gli avrebbero prescritto non avrebbe potuto più guidare. Ultimamente quasi tutti i suoi famigliari, sfiniti, avevano scelto di prendere le distanze da lui.
Viveva di espedienti
Sono solo alcuni degli episodi e degli aneddoti che riguardano il 50enne che sabato sera in Via Guisan ha investito un ragazzo senza probabilmente nemmeno rendersene conto. I suoi conoscenti raccontano che la sua auto era solita sbattere qua e là quando si trovava in stato di ebbrezza.
Padre di due figlie, con cui non riusciva ad avere un rapporto, l'uomo da tempo stava vivendo di espedienti e in uno stato depressivo costante. Non riusciva a ritrovare un lavoro, proprio anche a causa del suo problema con l'alcol. Un problema che a Biasca tutti conoscevano. E che purtroppo oggi genera rimorsi, rabbia e tanti dubbi.
Fiori e pensieri
Intanto proseguono le manifestazioni di affetto e di solidarietà nei confronti del 14enne deceduto. Amici e conoscenti, dopo la "cerimonia" di lunedì pomeriggio davanti alla casa del ragazzo, si sono recati anche sul luogo dell'incidente lasciando fiori e pensieri.
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