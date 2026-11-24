«Non era solo un viaggio»

I due erano stati fermati nell'aprile del 2025 a Chiasso, mentre viaggiavano dal Belgio verso Milano, con 25 chili di cocaina. Il procuratore pubblico Luca Losa aveva chiesto pene fino a 15 anni per l'imputato principale, che si trovava alla guida dell'auto in cui era nascosta la droga, e di 12 anni per il complice, con il ruolo di staffetta. Di tutt'altro avviso i due avvocati difensori, Marco Masoni e Davide Fagetti, che avevano proposto rispettivamente 6 e 5 anni di carcere.

Il presidente della Corte ha però accolto, almeno in parte, la tesi del pp, secondo cui i due non erano nuovi ai trasporti di cocaina. L'arresto e il sequestro della droga erano scattati soltanto durante l'ultimo viaggio, ma l'atto d'accusa contestava altri tre trasporti tra Italia e Belgio, compiuti tra il novembre 2024 e il 16 aprile 2025. Gli inquirenti erano riusciti a ricostruire gli spostamenti grazie ai messaggi scambiati tra i due e alla condivisione delle coordinate GPS.