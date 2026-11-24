25 chili di cocaina in auto: due condanne per 15 anni e mezzo
Fermati a Chiasso nell'aprile del 2025, ai due cittadini albanesi sono stati imputati altri due trasporti tra Belgio e Italia. A ricostruirli i messaggi e le coordinate GPS che si scambiavano.
LUGANO - «Ha agito come corriere professionista, è stato fermato solo al suo terzo trasporto di cocaina. La sua colpa è gravissima sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo».
Il giudice Amos Pagnamenta ha condannato a 8 anni e mezzo e 7 anni di carcere, oltre a 10 e 9 anni di espulsione dalla Svizzera, i due cittadini albanesi comparsi ieri alla sbarra per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e ripetuta entrata illegale in Svizzera. Entrambi verranno inoltre segnalati al sistema SIS che regola lo spazio Schengen.
«Non era solo un viaggio»
I due erano stati fermati nell'aprile del 2025 a Chiasso, mentre viaggiavano dal Belgio verso Milano, con 25 chili di cocaina. Il procuratore pubblico Luca Losa aveva chiesto pene fino a 15 anni per l'imputato principale, che si trovava alla guida dell'auto in cui era nascosta la droga, e di 12 anni per il complice, con il ruolo di staffetta. Di tutt'altro avviso i due avvocati difensori, Marco Masoni e Davide Fagetti, che avevano proposto rispettivamente 6 e 5 anni di carcere.
Il presidente della Corte ha però accolto, almeno in parte, la tesi del pp, secondo cui i due non erano nuovi ai trasporti di cocaina. L'arresto e il sequestro della droga erano scattati soltanto durante l'ultimo viaggio, ma l'atto d'accusa contestava altri tre trasporti tra Italia e Belgio, compiuti tra il novembre 2024 e il 16 aprile 2025. Gli inquirenti erano riusciti a ricostruire gli spostamenti grazie ai messaggi scambiati tra i due e alla condivisione delle coordinate GPS.
I messaggi e le posizioni GPS
Per il primo viaggio contestato dall'accusa, a novembre 2024, il giudice ha ritenuto che i messaggi potessero riferirsi a un possibile trasporto futuro, senza però riscontri che il trasporto fosse effettivamente avvenuto. Diversa la valutazione per quelli del 5 e del 31 marzo 2025, oltre al viaggio culminato nell'arresto. «Hanno effettuato i viaggi da nord a sud trasportando sostanza stupefacente».
A confermare i rispettivi ruoli dei due imputati, secondo il giudice, anche il momento dell'arresto. Entrambi i veicoli erano stati fermati a Chiasso a soli due minuti di distanza. «Circostanza che certifica il fatto che la prima auto fungesse da apripista». Il giudice ha inoltre evidenziato le diverse incongruenze emerse nei verbali dei due imputati.
Colpa gravissima sia sul piano oggettivo che soggettivo
Per l'imputato principale è stato riconosciuto il dolo diretto per cinque chili di cocaina, quantitativo da lui ammesso, e il dolo eventuale per gli altri venti chili, di cui, secondo la sua versione, non era a conoscenza.
Sul piano oggettivo, la colpa del 31enne alla guida dell'auto, è stata giudicata gravissima, soprattutto per l'eccezionale quantitativo di cocaina trasportato. «L'imputato ha agito come corriere professionista, è stato fermato solo al suo terzo trasporto, usando sistematicamente valichi secondari per eludere i controlli e coinvolgendo una seconda persona».
Anche sul piano soggettivo, secondo la Corte, «la colpa è gravissima. Ha agito solo per volontà di ottenere un rapido guadagno. Sorprende - ha continuato il giudice - la spregiudicatezza con la quale ha varcato più volte diversi confini internazionali. L'imputato ha ammesso i fatti solo quando era insostenibile difendere quanto detto. Un fatto che dimostra che non si è assunto appieno le responsibilità dei suoi atti».
Complice per due viaggi
Una valutazione che rispecchia anche quella per il secondo imputato, il 32enne che fungeva da staffetta. Il suo ruolo è stato tuttavia considerato più defilato, dal momento che non aveva avuto contatti diretti con l'organizzazione che forniva la droga.
Per il secondo imputato è stato quindi riconosciuto il dolo eventuale non sapendo con precisione quanti chili stessero trasportando. La Corte, che gli ha attribuito il ruolo di correo per il primo viaggio e quello di complice per gli altri due, ha giudicato la colpa gravissima, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!