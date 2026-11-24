CUGNASCO-GERRA
Questo non è amore
Appuntamento pubblico questa sera presso le scuole elementari comunali alle ore 19.30. Ospiti di prestigio e temi di grande attualità.
Lettore tio.ch
Fonte Redazione
Questo non è amore
Appuntamento pubblico questa sera presso le scuole elementari comunali alle ore 19.30. Ospiti di prestigio e temi di grande attualità.
CUGNASCO-GERRA - Una serata speciale in vista della campagna nazionale contro la violenza di genere.
Per sensibilizzare la popolazione su questo importante tema, la sezione de "Il Centro" di Cugnasco-Gerra organizza questa sera martedì 24 novembre un evento pubblico intitolato “Non è amore. Riconoscere, capire, agire contro la violenza sulle donne. Strumenti, reti e percorsi di libertà”.
L'appuntamento è alle 19.30 presso le scuole elementari comunali.
Durante la serata prenderanno la parola tre esperte del settore: Angela Andolfo Filippini, Myriam Proce e Kim Savoy.
Verrà inoltre presentato il numero 142 per l’aiuto alle vittime.
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