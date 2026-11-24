Diventare maggiorenni? I consigli arrivano dal giocatore dell'Ambrì
L’incontro tra giovani e campione dell’Ambrì-Piotta diventa occasione per discutere diritti, doveri e aspirazioni future.
L’incontro tra giovani e campione dell’Ambrì-Piotta diventa occasione per discutere diritti, doveri e aspirazioni future.
GORDOLA/LAVERTEZZO - Una trentina di giovani di Gordola e Lavertezzo, che nel corso del 2026 hanno compiuto 18 anni, si sono ritrovati lunedì 23 novembre per un incontro organizzato congiuntamente dai Municipi dei due Comuni. Un'occasione per celebrare il raggiungimento della maggiore età e l'acquisizione dei diritti civici, ma anche per riflettere sulle nuove responsabilità che ne derivano.
L'appuntamento si è svolto nella sala del Consiglio comunale di Gordola, alla presenza dei rappresentanti dei due Esecutivi e delle presidenti dei rispettivi Consigli comunali. Durante il saluto ufficiale è stata sottolineata l'importanza del passaggio alla maggiore età, illustrando ai giovani i diritti e i doveri che questa comporta e rivolgendo loro un augurio per il futuro.
Ospite dell'incontro è stato Nathan Borradori, giovane giocatore dell'Hockey Club Ambrì-Piotta, che ha recentemente firmato un contratto professionistico. Borradori ha condiviso la propria esperienza, sottolineando quanto siano fondamentali l'impegno e i sacrifici per raggiungere gli obiettivi personali e professionali.
La sua testimonianza ha dato spazio a una chiacchierata informale con i ragazzi presenti, che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con il giovane hockeista.
La serata si è conclusa con la consegna di un omaggio ai nuovi maggiorenni e un aperitivo conviviale.