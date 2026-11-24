Ospite dell'incontro è stato Nathan Borradori, giovane giocatore dell'Hockey Club Ambrì-Piotta, che ha recentemente firmato un contratto professionistico. Borradori ha condiviso la propria esperienza, sottolineando quanto siano fondamentali l'impegno e i sacrifici per raggiungere gli obiettivi personali e professionali.

La sua testimonianza ha dato spazio a una chiacchierata informale con i ragazzi presenti, che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con il giovane hockeista.