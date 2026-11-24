Secondo una prima ricostruzione, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'escavatore si è ribaltato e il 51enne è rimasto parzialmente incastrato sotto il mezzo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia Città di Locarno, e i soccorritori del Salva. Dopo aver ricevuto le prime cure, l'operaio è stato trasportato in ambulanza all'ospedale.