Escavatore si ribalta, operaio ferito
L'uomo è rimasto parzialmente incastrato sotto il mezzo durante alcuni lavori di scavo
ORSELINA - Un infortunio sul lavoro si è verificato oggi, martedì 24 novembre, poco dopo le 15 a Orselina. Un operaio di 51 anni è rimasto ferito in seguito al ribaltamento di un escavatore.
Stando a quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l'uomo, un cittadino portoghese residente nel Bellinzonese, stava effettuando alcuni lavori di scavo su un sentiero adiacente a via Eco, alla guida del mezzo meccanico.
Secondo una prima ricostruzione, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'escavatore si è ribaltato e il 51enne è rimasto parzialmente incastrato sotto il mezzo.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia Città di Locarno, e i soccorritori del Salva. Dopo aver ricevuto le prime cure, l'operaio è stato trasportato in ambulanza all'ospedale.
In base a una prima valutazione medica, il 51enne ha riportato ferite di media gravità. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia.