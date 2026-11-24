Ambrì sconfitto a Berna
Troppo passivi nel primo tempo, i leventinesi sono stati sconfitti per 3-2 nella Capitale
Troppo passivi nel primo tempo, i leventinesi sono stati sconfitti per 3-2 nella Capitale
BERNA - Nulla da fare per l'Ambrì a Berna. In una sfida d'alta classifica, al cospetto di una squadra in gran forma e reduce da cinque vittorie consecutive, i biancoblù si sono arresi per 3-2, senza riuscire a dare seguito alla brillante prestazione di sabato contro lo Zugo. I leventinesi hanno pagato a caro prezzo un primo tempo decisamente troppo passivo.
I padroni di casa sono partiti con il piede sull'acceleratore, trovando il gol con Abols dopo appena 3'09'', addirittura in inferiorità numerica, al termine di una ripartenza imbastita con Rohrbach. In difficoltà sin dalle prime battute, i biancoblù hanno costretto Tapola a chiamare il timeout dopo nemmeno sette minuti. La mossa ha in parte frenato la foga degli Orsi, che hanno comunque continuato a spingere, trovando il raddoppio al 16', questa volta in powerplay, grazie all'ex Rohrbach.
Dopo un primo terzo di grande sofferenza, i ticinesi hanno cambiato marcia nel periodo centrale, prendendo in mano le redini dell'incontro. La reazione ha dato i suoi frutti a metà partita, quando Joly ha accorciato le distanze con un grande spunto personale. Prima della seconda sirena si sono poi registrati un clamoroso doppio palo di Lehmann e una ghiotta occasione sprecata da Järventie a tu per tu con il portiere.
Al 48' è stato ancora Abols a infliggere un duro colpo all'HCAP, firmando il suo 13° gol stagionale con una deviazione su una conclusione dalla blu di Dionicio. Come già accaduto spesso in questa stagione, i leventinesi hanno trovato la forza di rientrare in partita: a poco meno di due minuti dalla sirena finale Müller ha firmato il 3-2. I biancoblù non sono però riusciti a completare la rimonta, incassando così la quinta sconfitta consecutiva in trasferta.
BERNA - AMBRÌ 3-2 (2-0, 0-1, 1-1)
Reti: 3'09'' Abols (Rohrbach, 4c5!) 1-0; 15'26'' Rohrbach (Dionicio, 5c4) 2-0; 29'54'' Joly (Müller, De Luca) 2-1; 47'23'' Abols (Dionicio) 3-1; 58'09'' Müller (L.Landry, 4c5) 3-2.
Berna: Von Burg; Lindholm, Dionicio; Barandun, Mitchell; Rhyn, Balestra; Füllemann; Lehmann, Aaltonen, Bemström; Müller, Baumgartner, Rohrbach; Milano, Abols, Marchon; Ritzmann, Graf, Scherwey; Alge.
Ambrì: Senn; Pezzullo, D.Wüthrich; Virtanen, Heed; Z.Dotti, Bachmann; I.Dotti, Häfliger; Järventie, Schnarr, De Luca; Müller, Kodytek, Joly; Borradori, Heim, Muggli; L.Landry, M.Landry, Bosson.
Penalità: 2x2' Berna; 4x2' Ambrì.
Note: PostFinance Arena, 14'979 spettatori. Arbitri: Gerber, Wiegand; Allenspach, Bürgy.
Nelle altre partite di serata il Ginevra ha inflitto il terzo ko di fila al Davos, andando a vincere 4-2 nei Grigioni. Secca sconfitta per 5-1 del Friborgo in casa contro la capolista Zurigo, mentre lo Zugo ha piegato 3-1 il Kloten e il Losanna ha sconfitto 4-3 al supplementare il Rapperswil.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|23
|58
|21
|2
|95
|49
|46
|2
|Berna
|23
|45
|15
|8
|75
|63
|12
|3
|Zugo
|19
|41
|13
|6
|70
|40
|30
|4
|Ginevra
|24
|39
|13
|11
|64
|76
|-12
|5
|Ambrì
|23
|38
|13
|10
|72
|69
|3
|6
|Langnau
|24
|38
|12
|12
|84
|71
|13
|7
|Ajoie
|24
|33
|12
|12
|71
|77
|-6
|8
|Friborgo
|23
|31
|10
|13
|67
|59
|8
|9
|Lugano
|24
|29
|9
|15
|70
|79
|-9
|10
|Lausanne HC
|23
|28
|10
|13
|65
|81
|-16
|11
|Bienne
|22
|27
|8
|14
|73
|81
|-8
|12
|Davos
|23
|27
|9
|14
|56
|69
|-13
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|23
|25
|8
|15
|60
|79
|-19
|14
|EHC Kloten
|24
|24
|8
|16
|57
|86
|-29