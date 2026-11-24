Dopo un primo terzo di grande sofferenza, i ticinesi hanno cambiato marcia nel periodo centrale, prendendo in mano le redini dell'incontro. La reazione ha dato i suoi frutti a metà partita, quando Joly ha accorciato le distanze con un grande spunto personale. Prima della seconda sirena si sono poi registrati un clamoroso doppio palo di Lehmann e una ghiotta occasione sprecata da Järventie a tu per tu con il portiere.

Al 48' è stato ancora Abols a infliggere un duro colpo all'HCAP, firmando il suo 13° gol stagionale con una deviazione su una conclusione dalla blu di Dionicio. Come già accaduto spesso in questa stagione, i leventinesi hanno trovato la forza di rientrare in partita: a poco meno di due minuti dalla sirena finale Müller ha firmato il 3-2. I biancoblù non sono però riusciti a completare la rimonta, incassando così la quinta sconfitta consecutiva in trasferta.