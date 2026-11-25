Pizzeria chiusa per carenze igienico-sanitarie, ma riapre la sera seguente
Titolare denunciato e sigilli nuovamente apposti a un esercizio pubblico di Lavena Ponte Tresa
LAVENA PONTE TRESA - Due interventi a distanza di poche ore nella stessa pizzeria di Lavena Ponte Tresa hanno portato alla denuncia del titolare e a una doppia sospensione dell'attività. A eseguirli sono stati gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Luino insieme al personale di ATS Insubria, nell'ambito dei servizi di controllo della fascia di confine e di verifica degli esercizi pubblici.
Nel corso del primo accesso ispettivo sono emerse gravi irregolarità igienico-sanitarie, tali da portare il personale di ATS Insubria a disporre l'immediata sospensione dell'attività. Durante gli stessi accertamenti i poliziotti hanno rilevato anche l'impiego irregolare di una cittadina straniera, entrata in Italia per turismo lo scorso 1° ottobre e priva di un permesso di soggiorno che le consentisse di lavorare: da circa un mese era adibita alle mansioni di pulizia.
Il provvedimento dell'autorità sanitaria, però, è rimasto lettera morta. La sera seguente, durante un ordinario servizio di controllo di retrovalico, una pattuglia della Polizia di Frontiera di Luino ha notato che il locale aveva arbitrariamente riaperto le porte al pubblico ed era in piena attività nella preparazione di alimenti.
Gli agenti sono quindi tornati sul posto insieme al personale di ATS Insubria. Accertata la violazione del divieto, hanno disposto una nuova chiusura dell'esercizio e deferito il proprietario all'Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.