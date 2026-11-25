Il provvedimento dell'autorità sanitaria, però, è rimasto lettera morta. La sera seguente, durante un ordinario servizio di controllo di retrovalico, una pattuglia della Polizia di Frontiera di Luino ha notato che il locale aveva arbitrariamente riaperto le porte al pubblico ed era in piena attività nella preparazione di alimenti.

Gli agenti sono quindi tornati sul posto insieme al personale di ATS Insubria. Accertata la violazione del divieto, hanno disposto una nuova chiusura dell'esercizio e deferito il proprietario all'Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.