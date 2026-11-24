Confermato anche l'abbonamento unico, al costo di 60 euro mensili e di 30 per i giovani, valido per la metropolitana, i trasporti regionali come Rodalies in Catalogna, quelli di media percorrenza e autobus di competenza statale. «Saranno inoltre mantenuti i contributi alle amministrazioni regionali e locali per finanziare le agevolazioni sui trasporti, oltre agli abbonamenti gratuiti e i titoli multiviaggio per i residenti alle Canarie e alle Baleari», ha annunciato la portavoce del governo.