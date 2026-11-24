Esteso a 20 settimane il congedo parentale
Il Governo ha ampliato anche quello per la cura dei figli fino a otto anni, passato da due a tre settimane
Il Governo ha ampliato anche quello per la cura dei figli fino a otto anni, passato da due a tre settimane
MADRID - Il governo spagnolo amplia il congedo per nascita e cura dei figli, portando le attuali 19 a 20 settimane, e aumenta da due a tre le settimane retribuite per la cura dei figli fino agli otto anni.
Lo ha annunciato la vicepremier seconda e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, (Sumar), illustrando le misure nella conferenza stampa successiva all'ultimo Consiglio dei ministri del governo progressista prima delle urne, domenica 29 novembre.
«Crescere figli è una responsabilità di entrambi i membri della coppia e, pertanto, entrambi devono prendersene cura in egual misura», ha dichiarato Diaz, sottolineando il carattere non trasferibile dei congedi. «Rispondiamo a una parte delle esigenze del nostro Paese, adeguando la legislazione alla realtà sociale», ha aggiunto.
Tra le altre misure approvate dall'esecutivo, anche la proroga per tutto il 2027 degli aiuti al trasporto pubblico, mantenendo gli sconti attualmente in vigore, e per la quale la ministra portavoce Elma Saiz ha annunciato uno spaziamento di 1,213 milioni di euro.
Confermato anche l'abbonamento unico, al costo di 60 euro mensili e di 30 per i giovani, valido per la metropolitana, i trasporti regionali come Rodalies in Catalogna, quelli di media percorrenza e autobus di competenza statale. «Saranno inoltre mantenuti i contributi alle amministrazioni regionali e locali per finanziare le agevolazioni sui trasporti, oltre agli abbonamenti gratuiti e i titoli multiviaggio per i residenti alle Canarie e alle Baleari», ha annunciato la portavoce del governo.