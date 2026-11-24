L'UE limiterà l'importazione delle auto ibride dalla Cina
A partire da dicembre verrà imposto un “cap” di 350'000 veicoli made in China ogni anno. Così l'Europa corre ai ripari e protegge il proprio settore automotive e si adegua con l'export verso la Repubblica popolare.
A partire da dicembre verrà imposto un “cap” di 350'000 veicoli made in China ogni anno. Così l'Europa corre ai ripari e protegge il proprio settore automotive e si adegua con l'export verso la Repubblica popolare.
BRUXELLES - Dopo i negoziati con Pechino, l'UE introdurrà da dicembre le prime quote di importazione per le auto ibride provenienti dalla Cina, e non solo.
Il tetto massimo sarà fissato provvisoriamente al 15 percento circa in più rispetto al numero di veicoli esportati dalla Cina nell'UE lo scorso anno. Lo ha comunicato martedì la Commissione europea.
L'intesa era stata raggiunta in ottobre dal commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic e dal ministro del Commercio cinese Wang Wentao.
La Cina sarà la più colpita dalle nuove quote
In linea di principio, le quote di importazione riguarderanno la maggior parte dei partner commerciali dell'UE. Sono però previste alcune eccezioni: i Paesi dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), l'Ucraina, il Kenya e diversi Paesi in via di sviluppo.
Le restrizioni sono tuttavia pensate soprattutto per colpire Pechino. Solo nel commercio con la Cina, infatti, le importazioni sono cresciute a un ritmo tale da rendere probabile un aumento superiore al 15 percento. Lo scorso anno l'UE ha importato dalla Cina poco più di 300'000 auto ibride e ibride plug-in. Il nuovo tetto sarà fissato a poco meno di 350'000 veicoli all'anno.
Una regolamentazione a lungo termine ancora da definire
Le quote saranno calcolate su base trimestrale. Tra dicembre 2026 e la fine di febbraio 2027 potranno quindi essere venduti nell'UE circa 87'500 veicoli provenienti dalla Cina. Se il tetto non verrà raggiunto, le auto non importate potranno essere conteggiate nel trimestre successivo, consentendo così di superare la quota prevista per quel periodo.
Le nuove quote sono provvisorie e resteranno formalmente in vigore per un massimo di 200 giorni. Entro questo termine, la Commissione europea dovrà presentare una proposta per una regolamentazione a lungo termine, che dovrà poi ottenere il via libera dei 27 Stati membri.
Ci si aspetta che il piano confermi il tetto di poco meno di 350'000 veicoli per il primo anno, prevedendo poi un aumento graduale del limite.