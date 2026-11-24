Le restrizioni sono tuttavia pensate soprattutto per colpire Pechino. Solo nel commercio con la Cina, infatti, le importazioni sono cresciute a un ritmo tale da rendere probabile un aumento superiore al 15 percento. Lo scorso anno l'UE ha importato dalla Cina poco più di 300'000 auto ibride e ibride plug-in. Il nuovo tetto sarà fissato a poco meno di 350'000 veicoli all'anno.