Ladri nella residenza di William e Kate: arrestati
Due uomini sono finiti in manette dopo un'effrazione nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk. Al momento dell'incursione, l'edificio era vuoto.
Due uomini sono finiti in manette dopo un'effrazione nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk. Al momento dell'incursione, l'edificio era vuoto.
SANDRINGHAM - Un furto con scasso nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk, avrebbe coinvolto una delle residenze del principe William e della principessa Kate. Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di effrazione per un episodio avvenuto lunedì sera. A confermarlo all'agenzia di stampa DPA è stata la polizia della contea inglese di Norfolk.
Secondo il tabloid britannico «The Sun», l'edificio preso di mira sarebbe Anmer Hall, la residenza di campagna dei principi del Galles, entrambi 44enni. La proprietà si trova nella tenuta di Sandringham, dove la famiglia reale britannica trascorre tradizionalmente le festività natalizie. La polizia ha precisato che al momento dell'effrazione nell'edificio non c'era nessuno.
I reali soggiornano ormai raramente ad Anmer Hall
Stando al «Sun», Anmer Hall dispone di dieci camere da letto, ma William e Kate vi soggiornano ormai di rado con i loro tre figli: il principe George, 13 anni, la principessa Charlotte, 11 anni, e il principe Louis, 8 anni. La famiglia vive attualmente a Forest Lodge, una residenza di otto camere da letto nella tenuta del Castello di Windsor. Al momento del trasferimento, l'abitazione era stata descritta come la loro «casa per sempre»: la coppia intenderebbe infatti rimanervi anche dopo l'ascesa al trono. La posizione è inoltre comoda per George, che frequenta il prestigioso collegio di Eton.
William dal primo ministro
Poco dopo la diffusione della notizia, il principe William si è recato a Downing Street per incontrare il primo ministro Andy Burnham. L'erede al trono è stato fotografato sorridente davanti alla celebre porta nera. Almeno inizialmente, la coppia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto. William, Kate e i loro figli godono di una protezione personale 24 ore su 24.
Non è la prima volta che la sicurezza delle residenze reali britanniche viene messa alla prova. Circa due anni fa, alcuni sconosciuti avevano rubato due veicoli da una proprietà nei pressi del Castello di Windsor. Ancora più noto è il caso del 1982, quando un uomo riuscì a introdursi nella camera da letto della regina Elisabetta II e a intrattenersi per diversi minuti con la sovrana.