I reali soggiornano ormai raramente ad Anmer Hall

Stando al «Sun», Anmer Hall dispone di dieci camere da letto, ma William e Kate vi soggiornano ormai di rado con i loro tre figli: il principe George, 13 anni, la principessa Charlotte, 11 anni, e il principe Louis, 8 anni. La famiglia vive attualmente a Forest Lodge, una residenza di otto camere da letto nella tenuta del Castello di Windsor. Al momento del trasferimento, l'abitazione era stata descritta come la loro «casa per sempre»: la coppia intenderebbe infatti rimanervi anche dopo l'ascesa al trono. La posizione è inoltre comoda per George, che frequenta il prestigioso collegio di Eton.

William dal primo ministro

Poco dopo la diffusione della notizia, il principe William si è recato a Downing Street per incontrare il primo ministro Andy Burnham. L'erede al trono è stato fotografato sorridente davanti alla celebre porta nera. Almeno inizialmente, la coppia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto. William, Kate e i loro figli godono di una protezione personale 24 ore su 24.