Secondo Lukashenko, un incontro del genere sarebbe proficuo: «raggiungeremmo un accordo per porre fine a questa guerra e definire un futuro assetto molto più rapidamente di quanto non si farebbe con voi (europei, ndr). E la popolazione lo accetterebbe. In ogni caso, saremo noi tre a determinare il nostro futuro - quello di Ucraina, Bielorussia e Russia. Siamo tre popoli slavi. Avremo noi il ruolo principale».

Di fronte all'osservazione di un giornalista, secondo cui è assai improbabile che Zelensky accetti un simile formato negoziale, Lukashenko ha replicato: «se non vuole accettare, che continui pure a combattere. Vada lui stesso al fronte, imbracci un fucile automatico e combatta. La guerra è in corso e deve essere fermata. E noi potremmo trovare un accordo».