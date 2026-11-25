STATI UNITI
Pornografia infantile, incriminazione formale per il padre di Meghan
In caso di colpevolezza, Thomas Markle rischia fino a 40 anni di carcere
IMAGO / The Mega Agency
Fonte Ats Ans
Pornografia infantile, incriminazione formale per il padre di Meghan
In caso di colpevolezza, Thomas Markle rischia fino a 40 anni di carcere
NEW YORK - Thomas Markle, il padre di Meghan Markle, è stato formalmente incriminato per possesso di pornografia infantile. Lo ha annunciato oggi il sostituto procuratore per il distretto centrale della California Bill Essayli.
Essayli ha indicato che Markle rischia fino a 40 anni di prigione se riconosciuto colpevole. Il padre della Duchessa del Sussex è attualmente detenuto in Florida. Deve rispondere di simili reati nelle Filippine.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO