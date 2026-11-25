La notte in cui il San Salvatore prese fuoco
Era il 25 novembre 1981. A causare l'incendio, con ogni probabilità, fu un mozzicone di sigaretta gettato tra le sterpaglie.
Era il 25 novembre 1981. A causare l'incendio, con ogni probabilità, fu un mozzicone di sigaretta gettato tra le sterpaglie.
LUGANO - È quel genere di immagine che oggi diventerebbe virale nel giro di qualche minuto. Il San Salvatore che prende fuoco; percorso da lingue di fiamme che ne accendono i contorni nel buio di una notte di novembre, “raddoppiate” nella loro intensità visiva da quel riflesso, tra il giallo e l'arancione, che brilla sulla superficie delle acque del lago. Quella notte c’è stata, esattamente quarantacinque anni fa.
Era la sera del 25 novembre 1981. Siamo in quel periodo dell'anno in cui le giornate sono ormai molto corte. La notte arriva presto. Quando vengono avvistate le prime fiamme, le lancette degli orologi segnano le 19, minuto più, minuto meno. Nelle ore successive il rogo si estende voracemente su tutto il versante orientale della montagna, spingendosi verso la vetta. Le scie e la sommità illuminata lo fanno sembrare un vulcano. La memoria di quegli istanti ─ al contempo spaventosi e suggestivi ─ è custodita oggi in uno scatto di Vincenzo Vicari, conservato presso l'archivio storico della Città di Lugano.
Soffocare quelle fiamme, nel buio delle ore notturne, non fu impresa facile. Era un periodo molto secco. E poi c'era il vento, che alimentava i roghi, pilotandoli in direzioni diverse, mentre i pompieri erano chiamati ad agire per salvaguardare il bosco, le abitazioni situate sulle pendici della montagna e la vetta che, dal 1957, ospita la stazione emittente più importante del nostro cantone.
Sfogliando i quotidiani di allora, si possono rivivere alcuni dei momenti di quella notte. Alcune «abitazioni di Paradiso, Pazzallo, Carabbia, Ciona sono state sottratte in extremis all’incendio, così come l’antenna sulla vetta mentre su altri fronti il fuoco raggiungeva il percorso della funicolare e fortunatamente non riusciva a oltrepassarlo proprio grazie all’intervento di pompieri e volontari», scriveva il Giornale del Popolo del 27 novembre.
E ricordarne il bilancio. «I danni sono ingenti, dal momento che buona parte della montagna è stata devastata, anche se la vegetazione su quel versante del monte era in gran parte costituita da sterpaglie, piante di piccolo taglio, arbusti, castagni», si leggeva lo stesso giorno sul Corriere del Ticino. Un bilancio, fortunatamente, senza alcuna perdita umana. Mentre umana fu, molto probabilmente, la causa del rogo. E non si parla di intenzione dolosa ma di un'imprudenza. Un mozzicone di sigaretta gettato tra le sterpaglie.
L'intervento dei pompieri durò oltre venti ore. La situazione, con il calare del vento, tornò sotto controllo già prima dell'alba. Ma solo attorno alle 15 del pomeriggio successivo, con la conferma visiva che non vi era più alcun focolaio attivo, l'incendio fu definitivamente domato. Il lavoro di oltre una settantina di uomini ─ tra militi, volontari e squadre comunali ─ e due elicotteri, senza i quali, ricordando le cronache del tempo, l'incendio sarebbe probabilmente andato avanti per tre o quattro giorni.
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