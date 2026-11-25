Soffocare quelle fiamme, nel buio delle ore notturne, non fu impresa facile. Era un periodo molto secco. E poi c'era il vento, che alimentava i roghi, pilotandoli in direzioni diverse, mentre i pompieri erano chiamati ad agire per salvaguardare il bosco, le abitazioni situate sulle pendici della montagna e la vetta che, dal 1957, ospita la stazione emittente più importante del nostro cantone.

Sfogliando i quotidiani di allora, si possono rivivere alcuni dei momenti di quella notte. Alcune «abitazioni di Paradiso, Pazzallo, Carabbia, Ciona sono state sottratte in extremis all’incendio, così come l’antenna sulla vetta mentre su altri fronti il fuoco raggiungeva il percorso della funicolare e fortunatamente non riusciva a oltrepassarlo proprio grazie all’intervento di pompieri e volontari», scriveva il Giornale del Popolo del 27 novembre.