Siccità, Popillia e infine pure i tassi: il San Rocco ormai è un campo... di battaglia
L'appello dell'AS Verzaschese per ripristinare il manto erboso del rettangolo: «Abbiamo bisogno di voi, ogni contributo sarà prezioso».
BRIONE VERZASCA - Una stagione che definire difficile è eufemistico per il campetto da calcio di San Rocco, a Brione Verzasca.
Aggredito dalla temibile Popillia japonica, vero e proprio flagello per i manti erbosi sportivi, poi riarso dalla siccità e infine scavato dai tassi (per la precisione, sembrerebbe un tasso in particolare al quale la Valle ha spiritosamente dato un nomignolo). Quel che ne resta è un vero e proprio campo... di battaglia.
A lanciare l'allarme sulle condizioni precarie del rettangolo verde è l'AS Verzaschese che ha diramato un appello alla popolazione affinché lo spazio che da anni è «luogo di sport, incontro e aggregazione per giovani, adulti e per tutta la comunità della Valle» possa ritornare al suo solito fulgore.
«Per poter tornare a utilizzare il campo in sicurezza è ora necessario un importante intervento di ripristino del manto erboso», spiega l'AS. Lavori questi che, come è noto, hanno il loro costo: «Ci rendiamo conto che si tratta di una spesa straordinaria e onerosa, che si aggiunge ai normali costi necessari per mantenere e garantire la normale attività calcistica durante la stagione».
Per questo motivo, l'Associazione si rivolge alla popolazione, anche al di fuori della Verzasca, in cerca di sostegno: «Ogni contributo, piccolo o grande, sarà prezioso e aiuterà concretamente a riportare il campo in buone condizioni», concludono.
Per i versamenti si può fare riferimento al numero Twint che trovate sulla pagina Instagram dell'AS.