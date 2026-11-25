A lanciare l'allarme sulle condizioni precarie del rettangolo verde è l'AS Verzaschese che ha diramato un appello alla popolazione affinché lo spazio che da anni è «luogo di sport, incontro e aggregazione per giovani, adulti e per tutta la comunità della Valle» possa ritornare al suo solito fulgore.

«Per poter tornare a utilizzare il campo in sicurezza è ora necessario un importante intervento di ripristino del manto erboso», spiega l'AS. Lavori questi che, come è noto, hanno il loro costo: «Ci rendiamo conto che si tratta di una spesa straordinaria e onerosa, che si aggiunge ai normali costi necessari per mantenere e garantire la normale attività calcistica durante la stagione».