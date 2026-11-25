Spesso tutto inizia da un «dove sei? E con chi?»
La violenza digitale è al centro della campagna dei 16 giorni contro la violenza di genere di quest'anno. Giorgia Bazzuri: «La tecnologia diventa uno strumento per estendere il controllo. Ma non è una violenza nuova»
LUGANO - Non ci sono solo gli schiaffi, le botte, gli insulti, le urla. Spesso, la violenza inizia molto prima e senza fare troppo rumore. Lo fa in modo subdolo, travestita da premura. Da un'attenzione che è facile ─ e, in parte, anche naturale ─ scambiare in un primo momento per affetto e che, una volta varcata quella soglia, prende casa in quella relazione e si fa sempre più pressante. A volte, inizia tutto da un messaggio.
«Dove sei?» «Con chi sei?» «Cosa stai facendo?» Può iniziare anche così. «Quando diventa un comportamento che è ripetuto nel tempo ed è sempre unidirezionale, quindi viene chiesto solo da una parte, verso la compagna: "Dove sei? Cosa fai?". Ecco, quello diventa un problema. Quando è un'azione che è ripetuta nel tempo e che magari viene anche imposta, dove non c'è libertà di farlo o non farlo», ci spiega Giorgia Bazzuri, coordinatrice per la Svizzera italiana della campagna nazionale 16 giorni contro la violenza di genere che nel 2026 è dedicata alla violenza digitale, privata e pubblica.
Non è una violenza nuova
«La tecnologia diventa uno strumento per estendere il controllo e di conseguenza per estendere la violenza». In particolare, nello spazio privato, «per estendere quello che è il controllo coercitivo. Dunque il controllo sulle azioni dell'altra persona, sui suoi spostamenti, con chi è in contatto». E questa, è importante sottolinearlo, «non è una violenza nuova ma è la stessa, con le stesse radici, che ha acquisito nuovi strumenti».
Tutto questo come può manifestarsi all'interno della coppia? «Tra le modalità più frequenti c'è la geolocalizzazione che avviene attraverso dispositivi di tracking, lasciati all'insaputa della persona in una borsa o nella sua auto. Oppure attivando l'opzione di geolocalizzazione sui dispositivi mobile, sempre all'insaputa o anche obbligando la persona stessa a farlo», così come a installare altre app di sorveglianza o a condividere le proprie password.
A differenza degli abusi fisici però, la violenza online provoca «ferite spesso invisibili agli occhi degli altri, ma che possono pesare profondamente sul benessere emotivo di chi le vive, anche per la difficoltà di trovare un momento di tregua». Come spiegano dall'Associazione Casa Santa Elisabetta - struttura che accoglie donne in momenti di fragilità - questa forma di abuso «può ferire profondamente la dignità della persona, minando la fiducia in sé stessa e generando sentimenti di paura, solitudine e vulnerabilità».
Il tratto più insidioso della violenza digitale risiede infatti «nella sua capacità di raggiungere la persona anche all'interno di un luogo protetto, alimentando un senso di insicurezza, impotenza e costante vulnerabilità». «Essere fisicamente accolte in una casa protetta non significa necessariamente essere e sentirsi al sicuro», sottolineano dall'Associazione.
Dinamiche, queste, che spesso non cessano neanche quando la relazione si conclude. E che sono capaci di percorrere canali quasi invisibili e, ai più, anche impensabili. Bazzuri ci fa l'esempio dei dispositivi delle cosiddette smart home. «Ci sono stati casi in cui l'autore delle violenze non viveva più nella casa ma continuava ad avere un controllo anche tramite le assistenti vocali, i dispositivi connessi, il controllo delle luci, della temperatura e delle tapparelle. Proprio per mettere paura e continuare a sottolineare che quel potere, nonostante la separazione, era ancora presente».
I primi campanelli d'allarme
Al centro di tutto troviamo, come sempre, la tematica del consenso che «vale nel caso del digitale e, più in generale, nelle relazioni sane. Nel rispetto dell'altro. E quando si parla della violenza digitale, questa è in parte invisibile perché alcuni comportamenti vengono normalizzati. "È normale che il mio compagno mi chieda dove sono e cosa faccio. È normale ricevere una foto intima non richiesta. Lo fanno tutti"». No. Non è normale. «Ed è importante parlarne di più proprio per togliere la normalità a determinati comportamenti», sottolinea Bazzuri.
Riconoscere i campanelli d'allarme. Educare al consenso. Ma anche smontare tutte le narrazioni tossiche. Perché «la violenza non è mai da romanticizzare. È sempre un indice di controllo». Lo ribadisce la nostra interlocutrice e ce lo ricorda, purtroppo nel peggiore dei modi, anche la recente cronaca del nostro cantone.
Un 2026 violento: 3 femminicidi in Ticino
Torniamo per un attimo allo scorso mese di febbraio, quando quel monito arrivò forte e chiaro dalla voce di chi, nel femminicidio avvenuto nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 a Gnosca, ha perso la madre: «Lui credeva nelle anime gemelle e questo dovrebbe far preoccupare tutti» perché chi crede in quella «non è disposto a evolvere, anzi: è disposto a distruggere l'amato pur di avere la sua anima gemella».
A questo inganno si intreccia spesso anche l'illusione di poter salvare chi abusa o di poterne correggere i comportamenti. Una speranza puntualmente tradita dai fatti. «Cristina è morta perché nessuno le ha mai insegnato che non si può cambiare qualcuno che non vuole cambiare», ha affermato la figlia mentre, con la voce rotta, leggeva la lettera scritta alla madre, uccisa dal marito che si è in seguito tolto la vita.
Ma in quella lettera c'era molto di più. La prevenzione, proseguiva la giovane, deve quindi partire dalle istituzioni: «Dobbiamo iniziare a lottare e a rivoluzionare dapprima le scuole». La proposta è quella di introdurre un'educazione affettiva, emotiva e sessuale strutturata, che non si limiti alla biologia. Un compito da affidare a «psicologi e pedagogisti, non da fisici e biologi, perché altrimenti verrebbe insegnata con un’ottica funzionale, non funzionante». L'obiettivo, insomma, è quello di fornire ai giovani gli strumenti necessari per gestire le emozioni, comprendere il consenso e costruire relazioni sane.
Un cambiamento culturale necessario per arginare un fenomeno, quello della violenza di genere, in tutte le sue forme, che anche i numeri continuano a evidenziare. Ce lo dicono le 80 telefonate al giorno ricevute dal 142. Ce lo dicono le statistiche sulle violenze domestiche, in crescita in tutto il Paese. E ce lo dice il numero dei femminicidi. Quello di Gnosca è uno dei tre avvenuti in Ticino in questo 2026 ─ il primo è stato quello del 28 gennaio a Bellinzona, il terzo quello di Faido dello scorso 9 luglio ─ molto violento.
Con chi posso parlare? Dove trovo aiuto?
«È importante parlarne ma la sfida sta anche nel rendersi conto che quello che si sta vivendo è una forma di violenza. Perché non è una cosa scontata. E la cosa principale è capire che non si è soli e che si ha diritto a chiedere aiuto, a ricevere ascolto in uno spazio sicuro. E anche il fatto che non è magari necessario intraprendere già da subito un'azione legale», spiega Giorgia Bazzuri.
Il sito https://www.digital-violence.info/it per quanto attiene alle violenze digitali.
Il numero 142. Sia per chi vive una situazione di violenza in prima persona, sia per chi vuole capire come poter aiutare qualcuno.
Inoltre, nel caso di violenze di coppia o ex coppia, ci sono i consultori ─ come la Casa delle donne nel Sottoceneri e Casa Armonia nel Sopraceneri ─ e i centri LAV a cui potersi rivolgere.
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