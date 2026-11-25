Un 2026 violento: 3 femminicidi in Ticino

Torniamo per un attimo allo scorso mese di febbraio, quando quel monito arrivò forte e chiaro dalla voce di chi, nel femminicidio avvenuto nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 a Gnosca, ha perso la madre: «Lui credeva nelle anime gemelle e questo dovrebbe far preoccupare tutti» perché chi crede in quella «non è disposto a evolvere, anzi: è disposto a distruggere l'amato pur di avere la sua anima gemella».

A questo inganno si intreccia spesso anche l'illusione di poter salvare chi abusa o di poterne correggere i comportamenti. Una speranza puntualmente tradita dai fatti. «Cristina è morta perché nessuno le ha mai insegnato che non si può cambiare qualcuno che non vuole cambiare», ha affermato la figlia mentre, con la voce rotta, leggeva la lettera scritta alla madre, uccisa dal marito che si è in seguito tolto la vita.