«Il sostegno dei comuni per noi è fondamentale. Sono loro che mettono a disposizione dei propri cittadini dei noleggi gratuiti. E ci aiutano a far passare il messaggio che esiste un'alternativa all'acquisto e fanno promozione attiva dell'economia circolare. Con la città di Lugano è un discorso che va avanti da tanti anni. Noi non abbiamo perso le speranze e stiamo cercando di trovare una quadra, vediamo se è una questione economica o altro, speriamo di trovare una soluzione».