Qui risparmi soldi e spazio in cantina
Circular Lugano mostra come l’economia circolare possa ridurre sprechi, emissioni di CO2 e accumulo inutile. Come? Con un servizio a noleggio disponibile 24 ore su 24.
MASSAGNO - Ammettiamolo, per natura, chi più, chi meno, tendiamo ad accumulare. Possedere di tutto, con buona pace delle nostre cantine e dei ripostigli dove cacciamo qualsiasi cosa alla rinfusa, ci fa sentire più tranquilli. Eppure esistono delle alternative, a volte più economiche, altre più sostenibili.
È il buon vecchio esercizio del cambio di prospettiva. Un'operazione tutt'altro che semplice, che richiede un certo sforzo, ma che può aiutarci a scalfire abitudini ormai radicate nella nostra quotidianità.
Come cambiare piccole abitudini
Quindi gira e rigira si ritorna sempre lì: come convincere una persona a cambiare prospettiva? «Non è facile, è un percorso che si sviluppa negli anni, ma per noi è una sfida», spiega a Tio.ch Luca De Savelli, cofondatore insieme al fratello Mirco di Circular Lugano. Il progetto, lanciato nel 2022, si può riassumere in uno slogan: non possedere tutto, ma avere a disposizione ciò che serve, solo quando serve. Come? Noleggiandolo.
E tra gli scaffali del negozio di Massagno si trova davvero di tutto: zakyboy, castelli gonfiabili per bambini, snowboard, caschi, microfoni e rastrelli. Tutto in perfette condizioni.
Esiste un'alternativa
«Ci vorrebbe un cambio di mentalità anche qui nel nostro piccolo Ticino», continua Luca. «La gente deve sapere che esiste un'alternativa. Secondariamente deve essere un'alternativa valida che offre un servizio di qualità». Un aspetto su cui Circular Lugano ha puntato fin dal primo giorno. Ma la qualità non è l'unico pilastro del progetto. C'è anche la semplicità: «Noi puntiamo tanto sulla facilità. Riservo un oggetto, vado, lo prendo, non perdo tempo, lo uso e lo riporto».
Circular Lugano promuove l'economia circolare. Condividere invece di comprare significa ridurre gli sprechi e rispettare maggiormente l'ambiente e le risorse naturali. «Mettiamo a noleggio tutti gli oggetti tipicamente a uso saltuario che spaziano dall'attrezzatura sportiva, fai da te, giardinaggio, elettrodomestici e quant'altro. I nostri clienti possono venire e noleggiare questi oggetti pagando una tariffa sul tempo di utilizzo».
I primi passi in un garage
Ma il progetto non è nato in via San Gottardo, dove Circular ha trovato "casa" nel 2022. L'idea ha mosso i primi passi in un garage, un po' come quello di Steve Jobs agli albori di Apple (chissà che non sia di buon auspicio).
«L'idea nasce dal consumo sia di materie prime che di CO2 per la produzione e il trasporto di ogni oggetto. Ci siamo resi conto di quanti oggetti venissero smaltiti oppure lasciati nel dimenticatoio ancora in buonissimo stato. Abbiamo deciso di centralizzare la condivisione in questo progetto».
Un servizio disponibile 24 su 24
Da qualche mese, poi, è arrivata un'importante novità. «Abbiamo lanciato una nuova piattaforma, abbiamo automatizzato il negozio ed elettrificato la porta, quindi i nostri clienti possono riservare gli oggetti direttamente sul nostro sito e ritirargli ventiquattro ore su ventiquattro in totale autonomia».
Per quantificare il successo degli ultimi anni basterebbe un numero: da maggio del 2022 grazie agli oggetti disponibili per il noleggio Circular Lugano ha risparmiato oltre un milione di chili di emissioni di CO2. «È un numero importante. Si calcola che in un viaggio d'auto tra Lugano e la Puglia si consuma circa mille chili di CO2. Nello specifico questo numero viene calcolato su tutti gli oggetti che non sono stati acquistati ma noleggiati da noi. Quindi viene coinvolta la produzione e il trasporto in Svizzera di ogni singolo oggetto con i dati forniti direttamente dai produttori».
Tanti Comuni ma non Lugano
Oltre a Massagno la lista dei comuni che hanno aderito al progetto continua a raccogliere nuovi nomi. Nel XYX Luca e Mirko hanno aperto un nuovo negozio a Locarno in collaborazione con la Fondazione il Gabbiano. All'appello, però, manca ancora uno degli attori più importanti. Il dialogo con la città di Lugano fatica infatti a decollare.
«Il sostegno dei comuni per noi è fondamentale. Sono loro che mettono a disposizione dei propri cittadini dei noleggi gratuiti. E ci aiutano a far passare il messaggio che esiste un'alternativa all'acquisto e fanno promozione attiva dell'economia circolare. Con la città di Lugano è un discorso che va avanti da tanti anni. Noi non abbiamo perso le speranze e stiamo cercando di trovare una quadra, vediamo se è una questione economica o altro, speriamo di trovare una soluzione».