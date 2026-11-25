Grande successo per la scuola di danza Elle Effe di Pregassona al concorso MAD di Bussero
Ottimi i risultati portati a casa dalle 24 ballerine impiegate
MILANO - Domenica 22 novembre la scuola di danza Elle Effe di Pregassona, diretta da Lisa Fornoni, ha partecipato al prestigioso concorso internazionale di danza MAD, svoltosi a Bussero, in provincia di Milano.
Un appuntamento importante, caratterizzato da una giuria di grande valore e composta da nomi di spicco del panorama della danza, che ha visto le 24 giovani ballerine della scuola distinguersi per talento, impegno e preparazione.
Le ragazze hanno conquistato risultati davvero straordinari: ben tre primi posti, un secondo posto, un terzo posto e diverse borse di studio, importanti riconoscimenti che offriranno loro l'opportunità di partecipare a stage formativi ed eventi di respiro internazionale.
Un traguardo che riempie di orgoglio tutta la scuola e premia il lavoro, la passione e la dedizione delle allieve, insieme all'impegno e alla professionalità della loro insegnante Lisa Fornoni.
«Complimenti a tutte le ragazze per questi splendidi risultati - ha scritto nel comunicato la Elle Effe di Pregassona - Un successo che rappresenta non un punto di arrivo, ma un nuovo stimolo per continuare a crescere, imparare e inseguire i propri sogni attraverso la danza».