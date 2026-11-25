Lingotti e monete d'oro nascosti in una stanza: il video
In occasione dei suoi 65 anni, siamo andati alla scoperta della mostra d'archivio che ripercorre la storia della Valcambi e svela i segreti della lavorazione del metallo prezioso.
In occasione dei suoi 65 anni, siamo andati alla scoperta della mostra d'archivio che ripercorre la storia della Valcambi e svela i segreti della lavorazione del metallo prezioso.
CHIASSO - Quante volte abbiamo sognato di stringere tra le mani un lingotto d'oro? Ma sappiamo davvero come viene realizzato? E soprattutto, quanti di noi sanno che proprio nel Mendrisiotto si producono due terzi dei lingotti d'oro destinati al mercato mondiale? Un mondo tanto scintillante e prezioso quanto poco conosciuto.
A spalancarci le porte di questo universo dorato è un compleanno speciale: i 65 anni della Valcambi, la più grande raffineria di metalli preziosi della Svizzera, con sede a Balerna. Un anniversario celebrato con una mostra d'archivio allestita allo Spazio Officina del Centro Culturale di Chiasso. A guidarci attraverso le sette «stanze dell'arte» è stata la direttrice Nicoletta Ossanna Cavadini, curatrice dell'esposizione insieme a Graziella Brolpito. Con lei siamo andati alla scoperta dei segreti del prezioso metallo, tra curiosità, sorprese e tecniche di lavorazione inaspettate.
Una storia che inizia in Corso San Gottardo
Prima di addentrarci nei segreti della lavorazione dell'oro, facciamo un salto nel passato. I documenti d'archivio ripercorrono la storia della Valcambi, dalla prima patente commerciale agli storici uffici al civico 119 di Corso San Gottardo, a Chiasso. Seguono le autorizzazioni per esercitare l'attività di fonditore e punzonatore, i riconoscimenti internazionali e la costruzione dello stabilimento di via Passeggiata a Balerna.
Come si misura la purezza dell'oro?
Ad accompagnarci nelle diverse stanze sono le fotografie che immortalano le principali fasi della lavorazione. Tutto comincia con la pesatura del lingotto grezzo e la saggiatura, che permette di determinarne la qualità. Tra gli strumenti del mestiere scopriamo le coppelle, piccoli recipienti utilizzati per analizzare il metallo. E poi gli attrezzi di un tempo, come le pietre di paragone e le affascinanti bilance a stadera, oggi sostituite da quelle elettroniche. Un viaggio nell'archeologia industriale che racconta anche l'evoluzione tecnologica del settore.
Tra le fiamme a 1'300 gradi
La vera sorpresa è scoprire che, nell'era dell'automazione e dell'intelligenza artificiale, una delle operazioni più spettacolari della lavorazione dell'oro si svolge ancora a mano. Tra crogioli incandescenti e forni che raggiungono i 1'300 gradi, gli addetti alla fusione devono dar prova di forza, precisione e grande abilità.
Una chicca di cui il Ticino può vantarsi
La produzione della Valcambi va ben oltre i lingotti. Tra le curiosità dell'esposizione troviamo monete, medaglie, disegni e matrici. E poi macchinari imponenti, come il pantografo, capace di riprodurre in scala ridotta i dettagli di un modello artistico.
Dietro a una piccola medaglia si nasconde un lavoro sorprendente, che unisce competenze tecniche e artistiche. Dal disegno su carta si passa ai modelli in gesso e resina, fino a ottenere la matrice necessaria per la coniazione. La tecnica si è evoluta nel corso degli anni: dal 2018 si ricorre al laser e anche l'intelligenza artificiale ha trovato spazio nella realizzazione dei disegni.
Ma c'è di più. È proprio alla Valcambi che sono state commissionate le medaglie per i Mondiali di calcio del 2006 e alcune medaglie olimpiche. In mostra troviamo anche esemplari commemorativi legati alla storia della Svizzera, come quelli dedicati alle grandi opere del San Gottardo. A incuriosirci è il foro al centro di una di queste medaglie, che simboleggia il traforo.
Non tutto quel che luccica...
Per ragioni di sicurezza, i pezzi in oro esposti sono tutti riproduzioni. Il fascino del prezioso metallo rimane però intatto, così come la meraviglia di scoprire che un universo tanto affascinante si cela proprio dietro casa. L'esposizione è anche un'occasione per riscoprire un capitolo della storia industriale del Mendrisiotto, custodirne la memoria e tramandarla alle generazioni future.
Avete ancora (poco) tempo per lasciarvi conquistare dai segreti dell'oro: la mostra AURUM allo Spazio Officina di Chiasso è visitabile fino a domenica 29 novembre.