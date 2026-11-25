Una storia che inizia in Corso San Gottardo

Prima di addentrarci nei segreti della lavorazione dell'oro, facciamo un salto nel passato. I documenti d'archivio ripercorrono la storia della Valcambi, dalla prima patente commerciale agli storici uffici al civico 119 di Corso San Gottardo, a Chiasso. Seguono le autorizzazioni per esercitare l'attività di fonditore e punzonatore, i riconoscimenti internazionali e la costruzione dello stabilimento di via Passeggiata a Balerna.

Come si misura la purezza dell'oro?

Ad accompagnarci nelle diverse stanze sono le fotografie che immortalano le principali fasi della lavorazione. Tutto comincia con la pesatura del lingotto grezzo e la saggiatura, che permette di determinarne la qualità. Tra gli strumenti del mestiere scopriamo le coppelle, piccoli recipienti utilizzati per analizzare il metallo. E poi gli attrezzi di un tempo, come le pietre di paragone e le affascinanti bilance a stadera, oggi sostituite da quelle elettroniche. Un viaggio nell'archeologia industriale che racconta anche l'evoluzione tecnologica del settore.