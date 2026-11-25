L'iniziativa è promossa da quattro club di servizio del territorio - Zonta Club Lugano, Panathlon Club Lugano, Rotary Club Lugano e Lions Club Lugano Ceresio - con il sostegno dell'Ente Ospedaliero Cantonale, e si inserisce nella campagna internazionale "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere", in programma dal 25 novembre al 10 dicembre.

Nel corso del 2027 la panchina sarà esposta a turno nelle diverse sedi ospedaliere dell'EOC: Ospedale Italiano, San Giovanni, Acquarossa, Faido, La Carità, Beata Vergine e Novaggio. L'obiettivo, spiegano i promotori, è mantenere alta l'attenzione sul tema, ricordando che il rispetto e il sostegno concreto alle vittime non devono limitarsi a una singola ricorrenza, ma rappresentano un dovere quotidiano per tutta la comunità.