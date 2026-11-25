Una panchina per fermarsi, una panchina per riflettere
È stata esposta oggi al Civico, nel giorno della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma poi girerà il Ticino
È stata esposta oggi al Civico, nel giorno della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma poi girerà il Ticino
LUGANO - Una panchina per fermarsi e riflettere. È il segno scelto dai club di servizio di Lugano e dall'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) per ribadire che la violenza non deve trovare spazio nella società.
Mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Ospedale Regionale di Lugano, sede Civico, ha ospitato un momento simbolico con la posa di una panchina arancione: un invito a sostare, ricordare chi ha subito violenza e promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla consapevolezza. Il colore arancione è stato scelto dalle Nazioni Unite come simbolo di un futuro senza violenza.
L'iniziativa è promossa da quattro club di servizio del territorio - Zonta Club Lugano, Panathlon Club Lugano, Rotary Club Lugano e Lions Club Lugano Ceresio - con il sostegno dell'Ente Ospedaliero Cantonale, e si inserisce nella campagna internazionale "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere", in programma dal 25 novembre al 10 dicembre.
Nel corso del 2027 la panchina sarà esposta a turno nelle diverse sedi ospedaliere dell'EOC: Ospedale Italiano, San Giovanni, Acquarossa, Faido, La Carità, Beata Vergine e Novaggio. L'obiettivo, spiegano i promotori, è mantenere alta l'attenzione sul tema, ricordando che il rispetto e il sostegno concreto alle vittime non devono limitarsi a una singola ricorrenza, ma rappresentano un dovere quotidiano per tutta la comunità.