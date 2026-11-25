Lavori sulla Centovallina, sabato modifiche al servizio
Alcune corse tra Locarno e Domodossola saranno sostituite da autobus, con possibili ritardi e mancate coincidenze.
LOCARNO - Modifiche al servizio ferroviario tra Locarno e Domodossola nella giornata di sabato 28 novembre. A causa di lavori all'infrastruttura ferroviaria in territorio italiano, lungo la tratta tra Trontano e Orcesco, alcune corse internazionali saranno sostituite da autobus.
A comunicarlo sono le FART, che avvertono i viaggiatori anche della possibilità di ritardi e mancate coincidenze.
Nel dettaglio, sono quattro le corse interessate dalle modifiche:
- Corsa delle 06.50 da Locarno (n. 120): soppressa e sostituita da un autobus via lago, passando per Brissago e Cannobio.
- Corsa delle 07.51 da Locarno (n. 32): il collegamento con Domodossola sarà garantito da un autobus via lago. Il treno circolerà comunque, ma senza garanzia del rispetto degli orari tra Camedo e Domodossola.
- Corsa delle 08.35 da Domodossola (n. 41): soppressa e sostituita da un autobus via lago, passando per Cannobio e Brissago.
- Corsa delle 09.26 da Domodossola (n. 43): in caso di prolungamento dei lavori, la corsa subirà un ritardo e sarà effettuata con un autobus via lago.
Le modifiche saranno limitate alla giornata di sabato, salvo ulteriori necessità operative legate all'andamento dei lavori.
Le FART consigliano agli utenti di consultare gli orari online prima di mettersi in viaggio. Informazioni aggiornate sono disponibili sui siti vigezzinacentovalli.com e fartiamo.ch, oltre che sull'app Mobile FFS.