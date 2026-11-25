Disagio giovanile, le telefonate che lasciano il segno
Sabato 21 novembre si è tenuta a Chiasso l'undicesima edizione del Premio Mari, con cui Telefono SOS Infanzia ha premiato le associazioni impegnate a favore dei minori.
Sabato 21 novembre si è tenuta a Chiasso l'undicesima edizione del Premio Mari, con cui Telefono SOS Infanzia ha premiato le associazioni impegnate a favore dei minori.
CHIASSO - Sessantuno casi nell'arco di un anno, tra cui tre segnalazioni relative a suicidi già avvenuti. Sono i numeri riferiti a Tio da Tina Mantovani, vicecoordinatrice dell'associazione Telefono SOS Infanzia, in occasione dell'undicesima edizione del Premio Mari.
La cerimonia si è svolta sabato 21 novembre nella sala comunale di Chiasso, alla presenza delle autorità cittadine, di rappresentanti dei Comuni limitrofi e di operatori del settore sociale impegnati nella tutela dei minori.
I premiati
Tre le associazioni premiate quest'anno per il loro impegno a favore dell'infanzia: DiverTiAmo, Future Kind Village Association e Da Cuore a Cuore. Tre storie di solidarietà, speranza e sofferenza.
Le segnalazioni dopo i suicidi
L'appuntamento ha offerto anche l'occasione per richiamare l'attenzione sul disagio giovanile e sulle difficoltà che affrontano ogni giorno i volontari di Telefono SOS Infanzia, associazione coordinata da Paolo Frangi e attiva sul territorio da 38 anni.
«Riceviamo sempre di più casi complessi», racconta Mantovani. A colpire, tra i casi registrati lo scorso anno, sono in particolare le tre segnalazioni relative a suicidi, giunte da familiari, compagni di scuola e amici quando le tragedie si erano già consumate.
Vicende che hanno lasciato il segno anche nella vicecoordinatrice: «Forse dobbiamo guardare i ragazzi con occhi diversi, non essere giudicanti, essere più tolleranti».
Accogliere il dolore
In situazioni tanto delicate è fondamentale la preparazione dei volontari. «La nostra è una formazione permanente, perché non è facile raccogliere e accogliere il dolore di queste famiglie, soprattutto dei minori».
Mantovani precisa che le persone coinvolte erano seguite anche da altri servizi. Il telefono offre però un ulteriore punto di riferimento, uno spazio in cui confidarsi e trovare ascolto.
Perché rivolgersi proprio all'associazione? «Forse perché siamo un amico di cui ti puoi fidare, forse perché non siamo di parte».
Il lavoro di rete
Telefono SOS Infanzia collabora con i servizi del territorio e con l'associazione La Sorgente, presieduta da Lidia Canonico. Il lavoro di rete permette di rispondere anche alle esigenze di chi ha bisogno della presenza fisica di un volontario, per esempio per essere accompagnato dagli specialisti.
Un premio nato nel ricordo di un fondatore
Il Premio Mari è stato istituito dopo la scomparsa, nel novembre del 2014, di uno dei fondatori di Telefono SOS Infanzia, associazione nata nel 1988.
A rendere possibile l'assegnazione dei riconoscimenti è il lascito di una benefattrice, grazie al quale l'associazione può sostenere ogni anno realtà impegnate a favore dei minori.