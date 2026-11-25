L'Ecocentro cambia orari
Permetteranno anche l’accesso durante la pausa pranzo e nel tardo pomeriggio, adattandosi alle esigenze dei cittadini che lavorano.
Permetteranno anche l’accesso durante la pausa pranzo e nel tardo pomeriggio, adattandosi alle esigenze dei cittadini che lavorano.
CHIASSO - Dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore i nuovi orari di apertura dell'Ecocentro comunale di Chiasso, pensati per rispondere meglio alle esigenze della popolazione. La modifica nasce dall'analisi dell'affluenza registrata negli ultimi due anni e dalle richieste ricevute dagli utenti, in particolare da chi, per motivi di lavoro, ha difficoltà a recarsi all'Ecocentro durante gli orari attuali.
La novità principale riguarda il martedì e il giovedì, con apertura continuata dalle 12:00 alle 18:30. Sarà quindi possibile accedere all'Ecocentro anche durante la pausa pranzo oppure nel tardo pomeriggio. La nuova organizzazione mantiene sostanzialmente invariato il numero complessivo di ore di apertura settimanale, distribuendole in fasce orarie più diversificate e meglio rispondenti alle esigenze degli utenti.
Nuovi orari dal 1° gennaio 2027
Lunedì 07:30–11:00 13:45–16:30
Martedì 12:00–18:30
Mercoledì 07:30–11:00 13:45–16:30
Giovedì 12:00–18:30
Venerdì 07:30–11:00 13:45–16:30
Sabato: apertura di regola il primo e il terzo sabato del mese, dalle 08:00 alle 11:45, secondo le date indicate nel Calendario ecologico.
L'accesso all'Ecocentro rimane riservato ai cittadini di Chiasso titolari di Ecocard. Il Comune continuerà a monitorare l'affluenza all'Ecocentro anche nel corso del 2027, per verificare l'efficacia della nuova organizzazione. Si invita la popolazione a prendere nota delle modifiche e si ringrazia per la collaborazione.