La novità principale riguarda il martedì e il giovedì, con apertura continuata dalle 12:00 alle 18:30. Sarà quindi possibile accedere all'Ecocentro anche durante la pausa pranzo oppure nel tardo pomeriggio. La nuova organizzazione mantiene sostanzialmente invariato il numero complessivo di ore di apertura settimanale, distribuendole in fasce orarie più diversificate e meglio rispondenti alle esigenze degli utenti.