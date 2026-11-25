Piccoli indipendenti, chi li aiuta quando tutto va storto?
Albertini, Mirante e Roncelli interrogano il Governo sulle misure per prevenire i fallimenti e sostenere chi è costretto a chiudere.
CANTONE - Maggiore protezione sociale, percorsi di reinserimento professionale e strumenti di sostegno per i piccoli indipendenti in difficoltà economica. Sono i temi al centro di un'interrogazione presentata al Consiglio di Stato dal deputato di Avanti con Ticino&Lavoro Giovanni Albertini, cofirmata da Amalia Mirante ed Evaristo Roncelli.
Artigiani, commercianti e piccoli indipendenti rappresentano una componente importante del tessuto economico ticinese. Quando però sono costretti a cessare la propria attività, ricordano gli interroganti, si ritrovano senza la protezione garantita ai lavoratori salariati dall'assicurazione contro la disoccupazione, rischiando di dover ricorrere all'assistenza sociale.
Una protezione sociale insufficiente?
Secondo i dati dell'Ufficio di statistica del Cantone Ticino (Ustat), tra il 2020 e il 2025 sono state inoltrate 346 domande di indennità straordinarie di disoccupazione, di cui 65 nel 2024 e 54 nel 2025. Nel dicembre dello scorso anno risultavano 21 casi con pagamento, per 39 persone complessivamente.
Un quadro che, secondo i deputati, lascia aperto un interrogativo: quanti indipendenti, dopo aver cessato la propria attività, non hanno presentato domanda e per quali ragioni?
Se l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione agli indipendenti è di competenza federale, il Ticino dispone già di una propria base legislativa. La Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) prevede infatti indennità straordinarie, finanziate dal Cantone, destinate agli ex indipendenti che soddisfano determinate condizioni.
Attualmente vengono riconosciute al massimo 120 indennità giornaliere nell'arco di un anno, equivalenti a circa cinque mesi e mezzo. Un periodo che, secondo gli interroganti, potrebbe non essere sufficiente per consentire a chi ha lavorato in proprio per decenni, magari in età avanzata, di riqualificarsi e trovare un nuovo impiego. Da qui la richiesta di valutare l'impatto finanziario di un'estensione a 260 giornate.
Il nodo dei fallimenti
A preoccupare i firmatari sono anche le conseguenze della modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Da allora anche le esecuzioni per crediti di diritto pubblico, come imposte e tributi, proseguono in via di fallimento per i debitori soggetti a tale procedura. La nuova disciplina si applica anche alle esecuzioni già avviate, qualora la domanda di continuazione sia stata presentata dopo la sua entrata in vigore.
Prima della riforma, stando alle testimonianze raccolte dai deputati, alcuni indipendenti riuscivano a rientrare dei propri debiti attraverso versamenti mensili all'Ufficio di esecuzione. Oggi, nei casi in cui l'esecuzione prosegue in via di fallimento, trascorsi venti giorni dalla notifica della comminatoria senza che il debito sia stato saldato, il creditore può chiedere al Pretore di dichiarare il fallimento.
Diventa quindi determinante capire quali possibilità di pagamento rateale siano ancora accessibili a chi, pur disponendo di entrate sufficienti per versare una rata mensile, non è in grado di saldare l'intero debito entro il termine previsto.
Gli interroganti riferiscono inoltre di casi di piccoli indipendenti costretti a chiudere la propria attività e di segnalazioni riguardanti un forte aumento del carico di lavoro degli uffici di esecuzione e fallimenti. Circostanze di cui chiedono al Governo di verificare l'entità.
Intervenire prima che sia troppo tardi
L'interrogazione pone l'accento anche sulla necessità di intervenire ai primi segnali di difficoltà economica, attraverso servizi di consulenza sulla gestione finanziaria e sulla promozione commerciale, per evitare che problemi temporanei compromettano la sopravvivenza di attività che hanno ancora prospettive di continuità.
«L'obiettivo non è finanziare attività economicamente non sostenibili, bensì evitare che la cessazione di un'attività professionale si traduca in una situazione di povertà e di dipendenza dall'assistenza sociale, con conseguenti costi anche per la collettività».
Le dodici domande al Consiglio di Stato
Alla luce di queste considerazioni, Albertini, Mirante e Roncelli sottopongono al Governo i seguenti quesiti:
- Quanti indipendenti hanno cessato la propria attività in Ticino negli ultimi dieci anni e quanti hanno richiesto e beneficiato delle indennità straordinarie cantonali? Qual è stata la relativa spesa annuale?
- Quali sono i principali motivi di rifiuto delle richieste e come vengono informati gli indipendenti dell'esistenza di queste prestazioni?
- Quanti beneficiari sono riusciti a reinserirsi nel mercato del lavoro e quanti, una volta esaurite le indennità, hanno dovuto ricorrere all'assistenza sociale?
- Ritiene il Consiglio di Stato ancora adeguato il limite delle 120 indennità giornaliere? Quale sarebbe l'impatto finanziario di un'estensione a 260 giornate?
- Quali concrete possibilità di formazione, riqualificazione professionale e incentivi all'assunzione vengono attualmente offerte agli ex indipendenti privi del diritto alle prestazioni federali di disoccupazione?
- È disposto il Consiglio di Stato, indipendentemente dalle decisioni federali, a rivedere la L-rilocc e a sviluppare un percorso cantonale specifico di accompagnamento e reinserimento professionale per gli indipendenti costretti a cessare la propria attività?
- Dal 1° gennaio 2025, quante comminatorie di fallimento sono state notificate in Ticino nell'ambito di esecuzioni per crediti di diritto pubblico contro titolari di ditte individuali? In quanti casi è stato pronunciato il fallimento? Per entrambi i dati, quanti casi riguardano esecuzioni già avviate prima del 2025?
- Quali strumenti mette oggi a disposizione il Cantone, per i crediti di sua competenza, dei piccoli indipendenti che attraversano una difficoltà temporanea di liquidità? In particolare, a quali condizioni possono ottenere una dilazione o un pagamento rateale e in quale fase della procedura possono ancora farne richiesta? Ritiene il Consiglio di Stato che questi strumenti siano comunicati abbastanza presto da permettere a chi è in difficoltà di farvi ricorso? Quanti piani di pagamento rateale sono stati accordati per crediti cantonali dal 2023, per anno, prima e dopo la notifica della comminatoria?
- Il Consiglio di Stato intende istituire un servizio di prima consulenza o promuovere una rete di professionisti ed enti a cui i piccoli indipendenti possano rivolgersi ai primi segnali di difficoltà, per valutare la situazione della propria attività, individuare possibili soluzioni e accedere agli strumenti di sostegno disponibili?
- Come è cambiato, dal 2023 a oggi, il carico di lavoro degli uffici di esecuzione e fallimenti? Il Consiglio di Stato può indicare, per anno, il numero di comminatorie notificate e di pratiche fallimentari trattate, i tempi medi di trattamento e le risorse impiegate? Quale parte dell'aumento eventualmente rilevato è riconducibile alle esecuzioni per crediti di diritto pubblico?
- Per gli indipendenti che hanno cessato l'attività nel periodo considerato al punto 1, il Consiglio di Stato dispone di dati per fascia d'età, settore economico e durata dell'attività? Quanti sono ricorsi all'assistenza sociale senza aver percepito le indennità straordinarie cantonali e a quanto ammonta la relativa spesa assistenziale?
- Se i dati richiesti sono disponibili solo in parte o mancano del tutto, è disposto il Consiglio di Stato a coordinare i servizi interessati per rilevare periodicamente gli esiti occupazionali, economici e sociali dopo la cessazione di un'attività indipendente?
Con l'interrogazione, i tre deputati chiedono dunque al Governo di valutare se gli strumenti attualmente a disposizione siano sufficienti a scongiurare il rischio che la fine di un'attività imprenditoriale si trasformi in un'emergenza sociale.