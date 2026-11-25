Il nodo dei fallimenti

A preoccupare i firmatari sono anche le conseguenze della modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Da allora anche le esecuzioni per crediti di diritto pubblico, come imposte e tributi, proseguono in via di fallimento per i debitori soggetti a tale procedura. La nuova disciplina si applica anche alle esecuzioni già avviate, qualora la domanda di continuazione sia stata presentata dopo la sua entrata in vigore.