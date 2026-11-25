Violenza sulle donne, aumentano le chiamate al Telefono Amico
Secondo i dati raccolti dall'associazione, il numero di chiamate per episodi di violenza fisica equivale a quello per violenza psicologica.
In occasione del 25 novembre, Telefono Amico Ticino e Grigioni italiano traccia un bilancio delle richieste di ascolto ricevute. Rispetto allo scorso anno, l'associazione registra un leggero aumento delle chiamate legate a situazioni di violenza sulle donne. Un dato che invita a non abbassare la guardia su una realtà che spesso rimane nascosta e difficile da affrontare.
I dati raccolti evidenziano un aspetto cruciale: le chiamate per episodi di violenza fisica si equivalgono in numero a quelle per violenza psicologica. Quest'ultima, pur senza manifestarsi con segni visibili sul corpo, lascia conseguenze altrettanto profonde. Si insinua nei gesti quotidiani attraverso il controllo, le intimidazioni, le umiliazioni e la manipolazione emotiva, spingendo le vittime a vivere nella paura delle reazioni altrui e a dubitare del proprio valore.
L'associazione spiega che prendere consapevolezza della propria situazione non è semplice. Spesso subentrano il senso di colpa, la vergogna e il timore di non essere credute, ostacoli che rendono difficile trovare le parole per raccontare i maltrattamenti subiti.
L'analisi dei contatti rivela inoltre un dettaglio significativo sulle richieste d'aiuto: le chiamate si concentrano durante la notte. Quando il senso di solitudine aumenta, emerge il bisogno di uno spazio in cui potersi esprimere liberamente e senza giudizi. Spesso chi compone il numero non cerca una soluzione immediata, ma qualcuno disposto ad ascoltare per davvero.
A questo scopo, il servizio 143 del Telefono Amico è attivo 24 ore su 24 in forma totalmente anonima, garantito da volontarie e volontari appositamente formati.