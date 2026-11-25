GRIGIONI
Massi caduti, chiusa la strada fra Brusio e Viano
L'Ufficio tecnico dovrebbe fornire un aggiornamento intorno alle 10
Depositphotos (smuki)
Fonte Ats
Massi caduti, chiusa la strada fra Brusio e Viano
L'Ufficio tecnico dovrebbe fornire un aggiornamento intorno alle 10
BRUSIO - La strada cantonale fra Brusio e Viano in Valposchiavo (GR) è attualmente chiusa per caduta massi. L'informazione è stata diramata dal sito dell'Ufficio tecnico retico sullo stato delle strade nei Grigioni.
La serpentina di tre chilometri che collega Brusio al paese di una sessantina di abitanti è stata più volte interessata da cadute massi e conseguenti chiusure.
L'Ufficio tecnico dovrebbe fornire un ulteriore aggiornamento della situazione stamattina alle 10.
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