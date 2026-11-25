Sei allievi premiati per i risultati scolastici - La Fondazione Croci ha invece assegnato i propri riconoscimenti ai sei giovani del Comune che si sono distinti per le medie conseguite al termine della scuola media nell'anno scolastico 2025/2026.

Si tratta di Nicolò Zubler (5,89), Jacopo Tettamanti (5,56), Alessandro Bocchiono (5,44), Emma Piccioli-Cappelli (5,33), Angelica Marques Sousa (5,28) e Giulia Zala (5,22). Per Zubler e Tettamanti, dunque, un doppio riconoscimento: sui banchi di scuola e in ambito sportivo.