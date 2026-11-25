Coldrerio premia le sue eccellenze tra sport, cultura e scuola
Premiati l’impegno e il talento di giovani e adulti, con particolare attenzione ai successi scolastici e sportivi raggiunti nel 2026.
COLDRERIO - Sport, cultura e impegno scolastico. Sono stati questi i protagonisti della cerimonia di premiazione organizzata dal Municipio di Coldrerio e dalla Fondazione Croci, tenutasi lunedì 16 novembre nella sala polivalente del Parco San Rocco.
Nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti ai cittadini che durante il 2026 si sono particolarmente distinti nei rispettivi ambiti, oltre agli allievi che hanno concluso la scuola media con ottimi risultati.
I successi sportivi e culturali - Numerosi i traguardi raggiunti a livello cantonale, nazionale e internazionale. Questi i premiati dal Municipio:
- Robert Bello: terzo posto al Campionato ticinese di tennis da tavola.
- Alice Bernaschina: primo posto al Campionato svizzero individuale femminile di bocce, in rappresentanza della Bocciofila Idela Coldrerio.
- Siria Carobbio: secondo posto al Campionato svizzero di ginnastica acrobatica, categoria ASPIRE.
- Claudio Cereghetti: menzione speciale per la passione, la costanza e la determinazione dimostrate nella corsa e nell'affrontare nuove sfide sportive.
- Sebastiano De Carli: primo posto ai Campionati svizzeri nella gara su pista di sprint a squadre.
- Sara Gaffuri: primo posto agli European Aquatics Masters Championships 2026 nei 200 metri farfalla, categoria femminile 35-39 anni.
- Elisa Marty: primo posto alla finale regionale della gioventù 2026 nella categoria «Competizione equestre semplice».
- Helga Martinelli: insignita della medaglia d'onore dall'ambasciatore d'Austria per il suo impegno a favore delle relazioni culturali e istituzionali tra l'Austria e il Ticino.
- Mattia Russo: terzo posto al Campionato ticinese di ergometro (U15), primo posto nella finale B dei Campionati svizzeri di canottaggio (U15) e terzo posto alla Stramassagno (U14).
- Martina Serrano: terzo posto al Campionato svizzero individuale femminile di bocce.
- Marta Solcà: secondo posto al Campionato europeo juniores di bocce.
- Jacopo Tettamanti: secondo posto al Campionato ticinese di judo e primo posto all'Ornovasso Cup 2026, in entrambi i casi nella categoria under 18 (-66 kg).
- Nicolò Zubler: primo posto nella classifica finale U16M di podismo.
Sei allievi premiati per i risultati scolastici - La Fondazione Croci ha invece assegnato i propri riconoscimenti ai sei giovani del Comune che si sono distinti per le medie conseguite al termine della scuola media nell'anno scolastico 2025/2026.
Si tratta di Nicolò Zubler (5,89), Jacopo Tettamanti (5,56), Alessandro Bocchiono (5,44), Emma Piccioli-Cappelli (5,33), Angelica Marques Sousa (5,28) e Giulia Zala (5,22). Per Zubler e Tettamanti, dunque, un doppio riconoscimento: sui banchi di scuola e in ambito sportivo.