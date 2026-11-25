LUGANO
Il Parco Ciani chiude per il weekend
La decisione è legata alle misure di sicurezza in vista della Conferenza ministeriale dell'OSCE
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Fonte Polizia Città di Lugano
Il Parco Ciani chiude per il weekend
La decisione è legata alle misure di sicurezza in vista della Conferenza ministeriale dell'OSCE
LUGANO - Il Parco Ciani di Lugano resterà chiuso al pubblico dalle 16.00 di venerdì 27 alle 5.00 di domenica 29 novembre. A comunicarlo è la Polizia Città di Lugano.
La chiusura è necessaria per predisporre le misure di sicurezza in vista dell'imminente Conferenza ministeriale dell'OSCE.
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