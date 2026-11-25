Cade a terra dopo essere stato urtato da un cervo: 17enne in pericolo di morte
L'incidente è avvenuto attorno alle 6.30 sul viadotto autostradale a Manno
L'incidente è avvenuto attorno alle 6.30 sul viadotto autostradale a Manno
MANNO - Ha riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la sua vita, il 17enne che questa mattina, poco dopo le 6.30, si è scontrato con un cervo sul viadotto autostradale di Manno. A darne notizia è la Polizia cantonale.
Stando a una prima ricostruzione, il giovane, cittadino svizzero domiciliato nel Luganese, stava viaggiando in direzione di Manno quando è stato urtato da un cervo che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. A seguito dell'impatto, il motociclista è caduto a terra.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure al 17enne prima di trasportarlo in ambulanza all'ospedale.
Il giovane ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita. Spetterà all'inchiesta di polizia chiarire le cause dell'incidente.
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