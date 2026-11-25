CAPRIASCA - Sabato 28 e domenica 29 novembre il centro di Tesserete ospita il Mercatino di Natale in Capriasca, organizzato dall'Ufficio cultura, eventi, sport e turismo del Comune di Capriasca. Oltre 200 bancarelle animeranno le vie del paese, accompagnate da spettacoli, laboratori creativi e musica.