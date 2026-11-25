Le luci del Natale (e oltre 200 bancarelle) a Tesserete
Appuntamento da non perdere sabato e domenica, il programma è molto ricco
Appuntamento da non perdere sabato e domenica, il programma è molto ricco
CAPRIASCA - Sabato 28 e domenica 29 novembre il centro di Tesserete ospita il Mercatino di Natale in Capriasca, organizzato dall'Ufficio cultura, eventi, sport e turismo del Comune di Capriasca. Oltre 200 bancarelle animeranno le vie del paese, accompagnate da spettacoli, laboratori creativi e musica.
L'apertura è fissata per sabato dalle 16 alle 21, con un programma che prevede letture natalizie, zampognari e uno spettacolo per famiglie. Alle 18.45, nei Giardini di Tesserete, è in calendario l'accensione dell'albero di Natale con uno spettacolo a sorpresa, cui seguirà la cena a base di polenta con spezzatino o gorgonzola.
Domenica si comincia presto: dalle 9.30 alle 10.30 è prevista una colazione offerta in collaborazione con la Commissione Fair Trade Town Capriasca, la Panetteria Bignasca e il Mercante di Caffè. Le bancarelle resteranno poi aperte dalle 10.30 alle 17.
Nel corso della giornata si alterneranno spettacoli per famiglie, esibizioni di danza, giochi di una volta e laboratori dedicati al cioccolato e al tè di Natale. In programma anche il truccabimbi natalizio, la musica dal vivo e gli zampognari, mentre Babbo Natale girerà tra le vie del paese.