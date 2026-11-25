LUGANO - Anche il vino ticinese sbarca in India. Chiericati Vini di Bellinzona, Cantina Il Cavaliere di Contone e Gialdi Vini di Mendrisio figurano tra le 15 cantine svizzere e del Liechtenstein che dal 14 al 19 novembre hanno presentato i propri prodotti a Nuova Delhi e Mumbai, sfruttando le opportunità offerte dall’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e l’India.