Il vino ticinese alla conquista del mercato indiano
Le cantine ticinesi esplorano nuove opportunità in India grazie alla riduzione dei dazi e a una strategia di promozione mirata.
LUGANO - Anche il vino ticinese sbarca in India. Chiericati Vini di Bellinzona, Cantina Il Cavaliere di Contone e Gialdi Vini di Mendrisio figurano tra le 15 cantine svizzere e del Liechtenstein che dal 14 al 19 novembre hanno presentato i propri prodotti a Nuova Delhi e Mumbai, sfruttando le opportunità offerte dall’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e l’India.
Un mercato a lungo considerato inaccessibile a causa dei dazi d’importazione del 150%. Con l’entrata in vigore dell’accordo, il 1° ottobre 2025, le tariffe doganali hanno però iniziato a diminuire. Per i vini con un valore d’importazione di almeno 15 dollari a bottiglia, il dazio è attualmente del 70% e scenderà al 25% entro dieci anni. Per quelli di valore compreso tra 5 e 15 dollari, la tariffa scende al 100% e successivamente al 50%.
Una prospettiva interessante per un settore che deve fare i conti con il calo dei consumi in Svizzera (-3,3% nel 2025) e che esporta meno del 2% della propria produzione, pari a circa 425mila litri nel 2024.
La missione commerciale, promossa da Swiss Wine India nell’ambito della piattaforma privata TEPA.swiss, punta soprattutto agli alberghi a cinque stelle e ai ristoranti di alta cucina. Per agevolare l’accesso al mercato è stata creata una struttura d’importazione comune.
La delegazione, composta da 22 persone, è stata accolta all’Ambasciata svizzera a Nuova Delhi, dove oltre ai vini è stata proposta una raclette con un formaggio sviluppato appositamente per il mercato indiano, senza caglio animale. I produttori si sono poi trasferiti a Mumbai per partecipare alla fiera internazionale ProWine, che ha riunito oltre 200 espositori provenienti da più di 20 Paesi.
Secondo il bilancio diffuso da TEPA.swiss, i quattro eventi organizzati durante la trasferta hanno totalizzato oltre 510 visite, contando anche le partecipazioni ripetute, e generato 156 contatti commerciali senza doppioni. Restano ora da concretizzare eventuali accordi.