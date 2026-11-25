GAMBAROGNO
Strada sbarrata a Gambarogno
Ecco le date e gli orari delle chiusure per i lavori di pavimentazione sulla cantonale per Orgnana.
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Fonte Centro manutenzione stradale Bellinzona
Strada sbarrata a Gambarogno
Ecco le date e gli orari delle chiusure per i lavori di pavimentazione sulla cantonale per Orgnana.
GAMBAROGNO - La Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio comunica che sulla strada cantonale per Orgnana (Comune di Gambarogno), in via Orgnana, dal n. 27 al n. 45, sono previste due chiusure totali al traffico per lavori di pavimentazione nei seguenti giorni:
Lunedì 30 novembre 2026, dalle 8.30 alle 11.45, e martedì 1° dicembre 2026, dalle 8.30 alle 16.
Si invitano gli utenti a osservare la segnaletica presente e a rispettare le indicazioni degli addetti ai lavori.
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