Sciopero studentesco, la replica a Lega e UDC: «Gazzarra pre-elettorale»
Gli organizzatori dello sciopero rivendicano la mobilitazione a difesa della scuola pubblica e criticano i partiti per i tagli all'istruzione.
Non si è fatta attendere la replica della Coalizione Cantonale ticinese per lo sciopero giovanile, promotrice della mobilitazione studentesca del 20 novembre, alle due interpellanze recentemente depositate da Lega e UDC. Nel mirino dei due partiti è finito lo sciopero contro il riarmo e l'austerità che venerdì scorso ha portato in piazza centinaia di studenti e studentesse.
La Coalizione contesta le critiche dei due partiti, mettendo in dubbio la sincerità della loro attenzione al benessere degli studenti. Un interesse che, secondo i promotori della mobilitazione, contrasta con le politiche portate avanti negli ultimi anni a scapito della scuola pubblica, trattando l'istruzione come una spesa anziché come un investimento.
Senza volersi sostituire al Consiglio di Stato nel rispondere puntualmente alle interpellanze, la Coalizione accusa Lega e UDC di preferire «provocazioni e intimidazioni contro la scuola pubblica», citando la questione delle presunte «risottate offerte» dal DECS, anziché interrogarsi sulle ragioni che hanno spinto centinaia di giovani a scendere in piazza.
Secondo i promotori dello sciopero, si tratta di «un ignobile tentativo di fare “gazzarra” pre-elettorale anziché riflettere su un tema serio come quello delle mobilitazioni giovanili». Una riflessione che, a loro avviso, imporrebbe un'autocritica ai due partiti, accusati di sostenere il riarmo, l'austerità e il peggioramento delle condizioni di lavoro a tutti i livelli istituzionali in cui sono rappresentati.
La Coalizione respinge anche l'invito a battersi per «migliorare la qualità dell’insegnamento o il sostegno all’apprendimento». Le organizzazioni che ne fanno parte, ricordano i promotori, mobilitano da anni studenti e apprendisti contro lo smantellamento dell'istruzione pubblica, in difesa della pace e contro l'aumento del costo della vita. Battaglie nelle quali, sostengono, Lega e UDC si sono sempre schierate sul fronte opposto.
Viene inoltre rivendicata la coerenza della mobilitazione con l'articolo 2 della Legge della scuola, richiamando l'obiettivo di formare cittadini capaci di sviluppare uno spirito critico nei confronti delle dinamiche che li coinvolgono, tra cui la corsa agli armamenti.
Lo scontro si sposta infine sul Preventivo 2027. Se davvero Lega e UDC sono preoccupate per lo stato della scuola pubblica, la Coalizione si aspetta da loro una «vigorosa marcia indietro» sui tagli all'istruzione che, secondo i promotori, si prospettano per volontà dei due partiti.
La Coalizione chiede inoltre che vengano prese seriamente in considerazione le ragioni dello sciopero del 20 novembre e annuncia l'intenzione di portarle in Gran Consiglio nei prossimi mesi. L'obiettivo è dare voce ai giovani che nelle ultime settimane si sono organizzati ed esposti, individualmente e collettivamente, per manifestare il proprio dissenso.