Non si è fatta attendere la replica della Coalizione Cantonale ticinese per lo sciopero giovanile, promotrice della mobilitazione studentesca del 20 novembre, alle due interpellanze recentemente depositate da Lega e UDC. Nel mirino dei due partiti è finito lo sciopero contro il riarmo e l'austerità che venerdì scorso ha portato in piazza centinaia di studenti e studentesse.