La vicenda, lo ricordiamo, è stata oggetto di un duro scontro ieri nell'aula del Gran Consiglio. Dal pulpito, Dadò ha attaccato Gobbi e parlato di «una denuncia infondata e mendace, basata su fatti che riguardano terze persone e con i quali non ho nulla a che vedere».

Per il deputato del Centro è «l'ennesimo tentativo di attribuire ad altri le responsabilità per sollevare se stessi. Per dimostrare la mia estraneità ai fatti, ho deciso di depositare il mio DNA e di mettere il mio cellulare a disposizione del procuratore per 24 ore. Chi non ha nulla da nascondere non nasconde, non minaccia e non nega».