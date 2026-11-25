Tremila franchi per l'Associazione Camaleonti dal Taverne Open Air
La manifestazione ha trasformato la solidarietà in azione concreta, coinvolgendo istituzioni, celebrità e pubblico in un torneo di inclusione
La manifestazione ha trasformato la solidarietà in azione concreta, coinvolgendo istituzioni, celebrità e pubblico in un torneo di inclusione
TAVERNE - Sono 3'000 i franchi raccolti dall'edizione 2026 del Taverne Open Air e interamente devoluti all'Associazione Camaleonti. La manifestazione si è svolta a metà giugno al Centro Sportivo di Taverne, organizzata da AC Taverne, Comitato Presepe Vivente e Rewind Project.
L'Associazione Camaleonti è attiva da anni nella promozione dell'equità attraverso lo sport e coinvolge oggi 28 giocatrici e giocatori con differenti disabilità, accomunati dalla passione per il calcio e dal desiderio di realizzare i propri sogni sportivi.
Il momento centrale della giornata è stato il torneo di calcio camminato: in campo, oltre ai Camaleonti, sono scesi rappresentanti del Gran Consiglio ticinese, speaker radiofonici e televisivi e alcune stelle del calcio svizzero. Un incontro all'insegna del divertimento e della condivisione, che ha coinvolto il pubblico trasformandosi in un'occasione di solidarietà.
L'iniziativa si inserisce in una collaborazione con l'AC Taverne che promuove equità, sport e connessioni, dalla scuola calcio fino alle prime squadre. Un progetto che, spiegano gli organizzatori, va oltre il semplice sostegno economico e testimonia quanto lo sport possa diventare un linguaggio comune, capace di creare relazioni, abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro.
Il Comitato organizzatore ringrazia tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione, i volontari, chi ha contribuito anche a distanza, il Gran Consiglio ticinese nella sua interezza, gli speaker radiofonici e televisivi e le stelle del calcio svizzero che hanno accettato di far parte della giornata. Un ringraziamento particolare è rivolto ai partner e agli sponsor, il cui sostegno finanziario e organizzativo ha reso possibile l'evento e il risultato raggiunto.
I 3'000 franchi, conclude il Comitato, «rappresentano molto più di una cifra: sono un gesto concreto a favore di una comunità sportiva che crede nell'equità, nelle persone e nella forza delle connessioni».