Il momento centrale della giornata è stato il torneo di calcio camminato: in campo, oltre ai Camaleonti, sono scesi rappresentanti del Gran Consiglio ticinese, speaker radiofonici e televisivi e alcune stelle del calcio svizzero. Un incontro all'insegna del divertimento e della condivisione, che ha coinvolto il pubblico trasformandosi in un'occasione di solidarietà.

L'iniziativa si inserisce in una collaborazione con l'AC Taverne che promuove equità, sport e connessioni, dalla scuola calcio fino alle prime squadre. Un progetto che, spiegano gli organizzatori, va oltre il semplice sostegno economico e testimonia quanto lo sport possa diventare un linguaggio comune, capace di creare relazioni, abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro.