Parco del Piano di Magadino, nel comparto nord scatta il divieto generale di circolazione
Nuova segnaletica e maggiori controlli per facilitare l’adattamento dei cittadini alle restrizioni.
BELLINZONA - Da giovedì 26 novembre cambia la segnaletica stradale nel comparto nord del parco del Piano di Magadino. La principale novità è l'introduzione del divieto generale di circolazione, con alcune eccezioni.
L'accesso resterà consentito al servizio a domicilio, al traffico agricolo, ai veicoli autorizzati dalla Polizia e alle biciclette. Per servizio a domicilio si intendono i residenti della zona e le persone che devono far loro visita, i clienti diretti a un'attività o a un commercio del comparto, gli artigiani, i manutentori e i tecnici che devono recarsi presso un immobile, i veicoli che effettuano consegne o ritiri e chi deve prendere o accompagnare qualcuno all'interno della zona.
Rimarrà inoltre possibile raggiungere le aziende agricole con vendita diretta e i centri sportivi. Il limite di velocità non cambierà, ma gli utenti sono invitati ad adeguare l'andatura alle condizioni della strada e della circolazione.
La sostituzione e l'introduzione progressiva dei nuovi segnali sono già in corso e rientrano nell'adeguamento della segnaletica alle disposizioni vigenti nel comparto.
Nei primi due mesi dall'entrata in vigore delle nuove regole, la Polizia sarà presente sul territorio soprattutto per informare e sensibilizzare gli utenti, accompagnandoli nella comprensione delle disposizioni e nel graduale adeguamento dei comportamenti.
La modifica è stata comunicata dalla Città di Bellinzona, dal Parco del Piano di Magadino e dal Comune di Sant'Antonino.