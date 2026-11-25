Rimarrà inoltre possibile raggiungere le aziende agricole con vendita diretta e i centri sportivi. Il limite di velocità non cambierà, ma gli utenti sono invitati ad adeguare l'andatura alle condizioni della strada e della circolazione.

La sostituzione e l'introduzione progressiva dei nuovi segnali sono già in corso e rientrano nell'adeguamento della segnaletica alle disposizioni vigenti nel comparto.