Due ambulanze e 11mila chilometri: dalle Tre Valli all'Ucraina in guerra
Volontari delle Tre Valli affrontano migliaia di chilometri e difficoltà logistiche per prestare soccorso nelle zone di guerra ucraine.
Volontari delle Tre Valli affrontano migliaia di chilometri e difficoltà logistiche per prestare soccorso nelle zone di guerra ucraine.
LUGANO - Due ambulanze, otto operatori e oltre 11'000 chilometri percorsi nell'arco di due settimane. È il bilancio delle ultime due missioni umanitarie in Ucraina portate a termine nel mese di ottobre da HUNPA (Humanitarian Nursing & Paramedical Aid), l'associazione con radici nelle Tre Valli impegnata nel sostegno alle popolazioni civili colpite da conflitti, catastrofi ed emergenze umanitarie.
Gli interventi hanno interessato gli oblast ucraini di Kharkiv e Mykolaïv, in un territorio ancora profondamente segnato dalla guerra. I volontari hanno dovuto fare i conti con condizioni logistiche difficili, ulteriormente aggravate dal maltempo.
A testimoniare la continuità dell'impegno dell'associazione è stato anche il simbolico incontro tra la squadra rientrata dalla settima missione umanitaria e quella in partenza per l'ottava. Un passaggio di testimone tra operatori diversi, accomunati dalla volontà di portare aiuto alle popolazioni che stanno pagando le conseguenze del conflitto.
La formazione a Bedretto
A precedere le due missioni sono state le giornate di formazione del 26 e 27 settembre, quando a Bedretto si è svolta la terza edizione del Bootcamp HUNPA. Due giornate dedicate ai volontari e agli aspiranti operatori umanitari, chiamati a confrontarsi con le difficoltà che caratterizzano gli interventi in contesti di crisi.
Il programma ha spaziato dal diritto internazionale umanitario ai principi che regolano gli interventi umanitari, passando per la comunicazione nelle situazioni di emergenza, la gestione della sicurezza e il soccorso in ambienti ad alto rischio.
Ampio spazio è stato riservato alla preparazione sanitaria, con i corsi Stop the Bleed, dedicato al trattamento delle emorragie gravi, e Tactical First Aid (TFA), incentrato sul soccorso in situazioni pericolose o violente. Oltre alle competenze tecniche, la formazione ha posto l'accento sulla capacità decisionale degli operatori e sulla loro sicurezza personale.
In missione durante le proprie vacanze
Una delle caratteristiche dell'associazione è la natura interamente volontaria dell'impegno dei suoi operatori. Tutti prestano infatti servizio senza percepire alcun compenso, utilizzando i propri giorni di vacanza per partecipare alle missioni. Accanto ai professionisti sanitari operano anche persone con competenze nella logistica, nella comunicazione, nel sostegno psicologico e nell'organizzazione.
Le missioni rappresentano per i volontari anche un'esperienza umana. L'associazione ricorda come non sia facile lasciare un Paese ancora in guerra, le comunità sostenute e gli amici conosciuti durante gli interventi. Da qui il richiamo all'importanza di garantire la continuità degli aiuti, indipendentemente dall'attenzione mediatica riservata al conflitto.
HUNPA ringrazia infine i volontari, i sostenitori e tutti coloro che, attraverso i propri contributi, consentono di proseguire le attività. Con la speranza che il prossimo viaggio possa avvenire in un'Ucraina finalmente in pace, dove tornare non più per portare aiuti d'emergenza, ma per festeggiare e riabbracciare gli amici.