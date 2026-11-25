A testimoniare la continuità dell'impegno dell'associazione è stato anche il simbolico incontro tra la squadra rientrata dalla settima missione umanitaria e quella in partenza per l'ottava. Un passaggio di testimone tra operatori diversi, accomunati dalla volontà di portare aiuto alle popolazioni che stanno pagando le conseguenze del conflitto.

La formazione a Bedretto

A precedere le due missioni sono state le giornate di formazione del 26 e 27 settembre, quando a Bedretto si è svolta la terza edizione del Bootcamp HUNPA. Due giornate dedicate ai volontari e agli aspiranti operatori umanitari, chiamati a confrontarsi con le difficoltà che caratterizzano gli interventi in contesti di crisi.