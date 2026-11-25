Nella giornata di ieri, rientrando da Roma, Lepori racconta di essersi fermato a Milano, dove ha pregato sulle tombe di sant’Ambrogio, san Carlo Borromeo e del beato cardinale Alfredo Ildefonso Schuster. «Siamo tutti figli di grandi padri», ha ricordato.

Il nuovo vescovo sta valutando anche un cambiamento del motto episcopale. A Caritas Christi omnia - la carità di Cristo è tutto - potrebbe affiancare Amati amamus ispirato a san Bernardo di Chiaravalle: siamo amati e per questo amiamo. «Il mio profondo desiderio, in fondo l’unico desiderio che ho, è di poter amare tutti senza distinzione, nell’amore del pastore grande e misericordioso di tutte le pecore, che è Gesù Cristo». Lepori resterà abate generale dell’Ordine cistercense fino a ottobre 2027, su richiesta dell’Ordine e con il consenso del Papa, per accompagnare la transizione prima del capitolo generale.