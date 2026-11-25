Amici, coetanei e ora vescovi
I destini incrociati di de Raemy e Lepori: uno lascia il Ticino per Sion, l’altro torna nella città in cui è nato.
I destini incrociati di de Raemy e Lepori: uno lascia il Ticino per Sion, l’altro torna nella città in cui è nato.
LUGANO - Le campane di San Lorenzo suonano a mezzogiorno. Dal Vaticano arriva il bollettino ufficiale: Lugano ha un nuovo vescovo. Nella sala stampa della Curia, Alain de Raemy entra per annunciare la nomina di Mauro-Giuseppe Lepori. Dietro di lui, in abito bianco da monaco cistercense, c’è un amico che negli ultimi anni gli è stato accanto. Entrambi hanno 67 anni, entrambi sono vescovi. Ma mentre de Raemy si prepara a lasciare il Ticino per Sion, Lepori torna nella città in cui è nato.
De Raemy, amministratore apostolico della diocesi di Lugano dal 10 ottobre 2022, dopo le dimissioni di monsignor Valerio Lazzeri, non nasconde la fiducia nel successore. «Parto tranquillo, non solo perché è un amico e coetaneo carissimo, ma perché è stato lui, durante alcuni anni, ad ascoltare le mie confessioni. È stato lui un mio paziente confessore. E dunque non si illude su di me: lui sa dei miei limiti».
Un passaggio che strappa un sorriso, ma che racconta anche la profondità del legame tra i due. «Da mezzogiorno è ufficiale: padre Mauro Lepori e io possiamo ringraziare Papa Leone per la sua fiducia. Spero di non deluderla», aggiunge de Raemy.
La nomina e la partenza
L'amministratore apostolico uscente non rinuncia all’ironia nemmeno quando ricorda che la diocesi di Sion nella serata di martedì ha rotto il segreto pontificio, anticipando la notizia della sua nomina. «La diocesi ha rubato la precedenza al Santo Padre. Ma poi, a chi andava a cliccarci con il mouse, veniva risposto: “Errore…”. Non so dove andrò a finire».
La destinazione ora è ufficiale: de Raemy sarà il nuovo vescovo di Sion, mentre Lepori gli succede a Lugano. Fino al passaggio di consegne, de Raemy continuerà a svolgere il ruolo di amministratore apostolico. L’ordinazione episcopale di Lepori è prevista a gennaio 2027 nella cattedrale di San Lorenzo.
Per de Raemy, questi anni in Ticino hanno lasciato un segno. Don Massimo Gaia, delegato episcopale per la pastorale, lo ricorda come un uomo che «ha saputo farsi ticinese tra i ticinesi, entrando nel cuore di tanti fedeli e presbiteri».
Il vescovo ha annunciato anche l’intenzione di chiedere l’attinenza al Comune di Lugano, per mantenere un legame con la terra che lo ha accolto. «Nei prossimi giorni farò in modo di salvare la mia vita con voi: chiederò l’attinenza al Comune di Lugano, se può venire concessa a qualcuno in partenza, ma che non abbandona i suoi». E conclude: «Il Ticino è diventato la patria del cuore, e di un cuore pastore».
Il ritorno a casa
Per Lepori, invece, la nomina significa tornare alle proprie origini. Nato a Castagnola il 18 marzo 1959 e cresciuto a Canobbio, il nuovo vescovo ha ricordato il legame con la città, la famiglia e le persone che hanno accompagnato la sua vocazione.
«Ho imparato a dire di sì, senza misurare troppo le mie forze e capacità, perché il Signore non affida mai una missione senza partire con coloro che manda». Un sì pronunciato «con serenità, con pace e anche con gioia», pur nella consapevolezza della grande responsabilità.
«Lugano è casa mia. Sono nato e cresciuto qui, sono stato battezzato qui, qui ci sono la mia famiglia e i sacerdoti che hanno contribuito alla mia vocazione». E ancora: «Ho veramente ricevuto da Dio un terreno sano e buono per crescere nella vita umana e cristiana».
Nella giornata di ieri, rientrando da Roma, Lepori racconta di essersi fermato a Milano, dove ha pregato sulle tombe di sant’Ambrogio, san Carlo Borromeo e del beato cardinale Alfredo Ildefonso Schuster. «Siamo tutti figli di grandi padri», ha ricordato.
Il nuovo vescovo sta valutando anche un cambiamento del motto episcopale. A Caritas Christi omnia - la carità di Cristo è tutto - potrebbe affiancare Amati amamus ispirato a san Bernardo di Chiaravalle: siamo amati e per questo amiamo. «Il mio profondo desiderio, in fondo l’unico desiderio che ho, è di poter amare tutti senza distinzione, nell’amore del pastore grande e misericordioso di tutte le pecore, che è Gesù Cristo». Lepori resterà abate generale dell’Ordine cistercense fino a ottobre 2027, su richiesta dell’Ordine e con il consenso del Papa, per accompagnare la transizione prima del capitolo generale.
Un pastore tra la gente
Nonostante la nomina, Lepori continuerà a vivere la dimensione monastica, che considera il terreno da cui far crescere il servizio episcopale. La vita comunitaria, la preghiera, la Parola di Dio e i sacramenti resteranno al centro. «Vengo come povero e peccatore», ha detto, affidandosi alla preghiera dei fedeli.
Il nuovo vescovo ha ricordato pure l’esperienza maturata in diverse parti del mondo, dal Vietnam al Brasile, fino all’Eritrea. «La povertà - ha sottolineato - non è però soltanto lontana: esiste anche vicino a noi, e spesso si manifesta soprattutto nel bisogno di amore».
«Il Ticino è la patria del cuore»
Nel suo saluto, de Raemy ha rivolto un pensiero anche alle famiglie che hanno perso i figli nelle recenti tragedie, da Biasca e Sonvico a Crans-Montana. Un momento di vicinanza a chi sta affrontando il dolore, prima di parlare del proprio congedo dalla diocesi. Perché, anche se la strada lo porterà a Sion, il legame con il Ticino non si interromperà. «Nei prossimi giorni farò in modo di salvare la mia vita con voi: chiederò l’attinenza al Comune di Lugano, se può venire concessa a qualcuno in partenza, ma che non abbandona i suoi». Una richiesta che racchiude il senso di questi anni: «Il Ticino è diventato la patria del cuore, e di un cuore pastore».
«Sii modesto, ma intenso»
Tra i presenti c’era anche monsignor Pier Giacomo Grampa, che ha rivolto i suoi auguri al nuovo vescovo raccontando un aneddoto legato a una sua passione poco conosciuta: la pittura. «Forse non tutti lo sanno, ma padre Mauro è anche pittore. Gli acquerelli che alcuni amici comuni mi hanno regalato sono bellissimi», ha esordito.
Da qui l’augurio, che prende spunto proprio dalla sua arte: «Vorrei augurarti di fare il vescovo come ti sei espresso nella pittura: la misura è sempre modesta, ma la profondità è intensa, così come l’attenzione per ogni cosa che ti ispira il Vangelo».
Grampa gli ha poi augurato di essere un pastore capace di farsi voler bene non per gesti straordinari, ma per la profondità e l’intensità del suo modo di agire. «È un momento in cui la Chiesa deve cambiare tante cose. Ma cambiare con lo stile e la delicatezza con cui fai i tuoi acquerelli. Tanti auguri».