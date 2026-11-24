Il testo, datato 24 novembre, riportava già la formula secondo cui Papa Leone XIV avrebbe nominato de Raemy alla guida della diocesi di Sion proprio il 25 novembre. Una pubblicazione prematura che ha di fatto anticipato la comunicazione ufficiale del Pontefice. La procedura per le nomine episcopali prevede infatti che sia la Sala stampa vaticana a rendere pubblica la decisione, a un orario prestabilito, prima che le diocesi interessate possano diffonderla.

Nel comunicato - che nel frattempo è stato tolto dal sito - la diocesi di Sion manifesta soddisfazione per la scelta, esprimendo al contempo gratitudine a monsignor Jean-Marie Lovey per i dodici anni trascorsi alla guida della comunità cattolica vallesana. Lovey, nominato vescovo nel 2014, continuerà a svolgere le funzioni di amministratore apostolico fino all'entrata in carica del successore. Le informazioni relative alla data e alle modalità dell'insediamento di de Raemy saranno comunicate successivamente.



Da definire anche il futuro della diocesi di Lugano, che dal 2022 è affidata proprio a de Raemy, chiamato a raccogliere il testimone dopo le dimissioni di Valerio Lazzeri. Il nome del suo successore in Ticino dovrebbe essere reso noto domani, mercoledì.