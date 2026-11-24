Chiesti tre anni di carcere per Michaël Buffat
Il procuratore ha chiesto che il consigliere nazionale vodese venga riconosciuto colpevole di lesioni personali semplici, coazione, minacce e sequestro di persona
LOSANNA - Il Ministero pubblico vodese ha chiesto oggi una pena detentiva di tre anni, di cui uno da scontare, nei confronti del consigliere nazionale Michaël Buffat, imputato per le violenze nei confronti della sua ex moglie. Secondo il procuratore generale Eric Kaltenrieder, il 47enne esponente dell'UDC ha una colpa «particolarmente pesante» e i fatti contestati sono di «estrema gravità».
Durante il secondo giorno di processo in corso al Tribunale correzionale di Renens (VD), nella sua requisitoria Kaltenrieder ha descritto una relazione segnata da violenze e sopraffazioni. Per quasi dieci anni, dal matrimonio nel 2015 fino alla separazione definitiva della coppia nel 2024, la donna sarebbe stata «maltrattata, umiliata, sminuita e sorvegliata». Secondo il procuratore, Buffat avrebbe così «distrutto psicologicamente» l'ex moglie.
Kaltenrieder ha poi parlato del «clima tossico e violento» instaurato dall'uomo, del suo «bisogno di dominare» la donna e della sua «gelosia patologica» nei confronti di lei. Oltre alle aggressioni fisiche, tra cui schiaffi e calci, ha posto l'accento sul controllo psicologico esercitato da Buffat nei confronti della ex e sul «circolo infernale» nel quale sarebbe rimasta intrappolata. Secondo il procuratore, non si tratta soltanto di violenza coniugale, bensì di violenza domestica, poiché anche i tre figli ne sarebbero stati coinvolti.
A giudizio di Kaltenrieder, il racconto della donna è credibile, contrariamente alle negazioni di Buffat. Il procuratore ha criticato l'atteggiamento del consigliere nazionale, accusandolo di ricondurre ogni questione a se stesso e di presentarsi come una vittima. «Nega completamente i fatti. Non vi è alcuna presa di coscienza né introspezione», ha affermato il magistrato, ricordando inoltre come Buffat fosse già stato accusato di violenze da una precedente compagna. Il procedimento al quale ha fatto riferimento Kaltenrieder, tuttavia, era stato archiviato a causa della presentazione tardiva della denuncia.
Il procuratore ha quindi chiesto che il consigliere nazionale vodese venga riconosciuto colpevole di lesioni personali semplici, coazione, minacce e sequestro di persona.
Per quanto riguarda l'ex moglie, a sua volta imputata dopo essere stata denunciata dallo stesso Buffat, il procuratore ha chiesto invece il proscioglimento dall'accusa di lesioni personali semplici. I colpi da lei inferti sarebbero infatti da considerare «atti di legittima difesa».
Kaltenrieder ha tuttavia sollecitato una condanna per registrazione non autorizzata di conversazioni e coazione. Le accuse sono legate alla richiesta di estorsione di 100'000 franchi avanzata dalla donna nell'ambito della procedura di divorzio, in cambio del suo silenzio nei confronti della stampa. Per questi reati, il procuratore ha proposto una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere con la condizionale.
Il processo prosegue con le arringhe dei legali di Buffat e della sua ex moglie.