Kaltenrieder ha poi parlato del «clima tossico e violento» instaurato dall'uomo, del suo «bisogno di dominare» la donna e della sua «gelosia patologica» nei confronti di lei. Oltre alle aggressioni fisiche, tra cui schiaffi e calci, ha posto l'accento sul controllo psicologico esercitato da Buffat nei confronti della ex e sul «circolo infernale» nel quale sarebbe rimasta intrappolata. Secondo il procuratore, non si tratta soltanto di violenza coniugale, bensì di violenza domestica, poiché anche i tre figli ne sarebbero stati coinvolti.