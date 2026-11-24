UBS, nuove regole: uno scudo del 90% per evitare salvataggi di Stato
La commissione del Consiglio nazionale stabilisce requisiti più severi di capitale per le filiali estere della banca.
La commissione del Consiglio nazionale stabilisce requisiti più severi di capitale per le filiali estere della banca.
BERNA - In futuro, per evitare un nuovo intervento dello Stato in caso di crisi, UBS dovrà garantire una copertura delle filiali estere per il 90% con capitale di base di prima classe (CET1).
È quanto stabilito oggi dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N). Questa decisione è identica a quella adottata dal Consiglio degli Stati in settembre.
Nel corso della discussione particolareggiata su questo aspetto della legge sulle banche, sono state fatte diverse proposte, che andavano da un tasso di copertura del 75% al 100%, come richiesto dal progetto governativo.
Alla fine l'ha spuntata il tasso del 90%, per voti 13 a 12 rispetto a un tasso dell'80%, ha affermato davanti ai media il presidente della commissione, Samuel Benhahan (PS/VD). Il tasso di copertura del 100% è stato invece respinto per 17 voti a 7 e una astensione, ha aggiunto il consigliere nazionale vodese.