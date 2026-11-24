Nel corso della discussione particolareggiata su questo aspetto della legge sulle banche, sono state fatte diverse proposte, che andavano da un tasso di copertura del 75% al 100%, come richiesto dal progetto governativo.

Alla fine l'ha spuntata il tasso del 90%, per voti 13 a 12 rispetto a un tasso dell'80%, ha affermato davanti ai media il presidente della commissione, Samuel Benhahan (PS/VD). Il tasso di copertura del 100% è stato invece respinto per 17 voti a 7 e una astensione, ha aggiunto il consigliere nazionale vodese.