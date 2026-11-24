SAN GALLO
Scontro fatale sull'A1: morta una donna
Tre i veicoli coinvolti nell'incidente avvenuto poco prima delle 8 in territorio di Oberbüren
POLIZIA CANTONALE SAN GALLO
Fonte Polizia cantonale San Gallo
Scontro fatale sull'A1: morta una donna
Tre i veicoli coinvolti nell'incidente avvenuto poco prima delle 8 in territorio di Oberbüren
OBERBÜREN - Una donna ha perso la vita in un tamponamento avvenuto martedì mattina sull'autostrada A1 all'altezza di Oberbüren, nel Canton San Gallo. Ferita in modo potenzialmente letale sul posto, è deceduta in seguito in ospedale.
Lo scontro si è verificato poco prima delle 8 sulla carreggiata in direzione di San Gallo, poco dopo l'entrata di Oberbüren per chi proviene da Wil. Nella collisione sono rimasti coinvolti due automobili e un furgone.
Al momento la polizia non è in grado di fornire ulteriori indicazioni sulla vittima.
Il tratto autostradale interessato è rimasto chiuso per diverse ore per i rilievi e le operazioni di sgombero. Si sono formate lunghe code.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!